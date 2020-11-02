https://ria.ru/20201102/tailand-1582595402.html

Король Таиланда дал первое за 40 лет интервью

Король Таиланда дал первое за 40 лет интервью

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) в воскресенье вечером прокомментировал происходящие в Бангкоке и других городах Таиланда протесты и намекнул на... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T09:35

2020-11-02T09:35

2020-11-02T11:26

рама ix (пхумипхон адулъядет)

прают чан-оча

бангкок

таиланд

в мире

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БАНГКОК, 2 ноя — РИА Новости. Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) в воскресенье вечером прокомментировал происходящие в Бангкоке и других городах Таиланда протесты и намекнул на возможный компромисс с протестующими в первом медийном интервью за время его царствования и спустя 40 лет после его предыдущего интервью, тогда в качестве наследного принца.Интервью транслировал британский Четвертый телеканал (ITN), корреспондент которого задал монарху два вопроса во время массового мероприятия монархистов на территории Большого королевского дворца.ИнтервьюКорреспондент телеканала Джонатан Миллер попросил короля прокомментировать происходящие в Таиланде протесты, так как одно из требований, выдвинутых протестующими, касается реформы таиландской монархии."Без комментариев", — ответил сначала монарх, а затем добавил: "Мы все равно их любим", повторив эту фразу по-английски трижды.На вопрос Миллера, возможен ли компромисс с протестующими, монарх ответил: "Таиланд — это страна компромиссов".Продолжая обход приветствовавших его подданных, монарх сказал несколько слов на ухо сопровождавшей его младшей дочери, принцессе Сириваннавари, которая потом подошла к британскому корреспонденту."Мы любим тайский народ, что бы ни происходило. И эта страна — мирная. Я люблю ее. Я по-настоящему счастлива, ведь это — настоящая любовь, и вы можете сами это видеть, так?" — сказала принцесса, обведя рукой толпу подданных, которые пришли приветствовать короля.Монархисты, собравшиеся на территории комплекса Большого королевского дворца и храма Изумрудного Будды, скандировали слова песни, популярной среди них в эти дни: "Жить в любви (к монархии. — Прим. ред.) и умереть в верности!"Акция монархистовВ воскресенье вечером тысячи монархистов, надевших рубашки желтого "королевского" цвета, приветствовали короля Маха Ватчиралонгкона на пути в храм Изумрудного Будды, где монарх провел церемонию смены "одеяния" главного изваяния Будды в стране на "зимнее". Изумрудного Будду "переодевает" лично король Таиланда три раза в год: в первый день календарного жаркого сезона, в первый день сезона дождей и в первый день прохладного сезона, который по календарю начинается 1 ноября. После церемонии король Маха Ватчиралонгкон вышел к монархистам, собравшимся в Большом королевском дворце, вместе с женой и младшей дочерью и провел в толпе более получаса, общаясь с подданными.Монархисты использовали обычное ежегодное приветствие монарха на пути к храму в качестве контрманифестации массовым протестам, охватившим Бангкок и ряд провинций страны в последние месяцы. Несколько тысяч человек в желтом выстроились на тротуарах улиц, по которым монарх подъезжал к храму Изумрудного Будды, тысячи были допущены на территорию храма и Большого королевского дворца для приветствия короля. Лидеры одной из общественных групп, поддерживающих монархию, заявили перед прибытием короля, что массовое участие подданных, прибывших в Бангкок приветствовать короля из всех провинций страны, — это и моральная поддержка Его Величеству в трудное время, и сигнал участникам массовых протестов, "оскорбляющих монархию своими лозунгами о ее реформе"."Мы не собираемся с ними бороться. Мы просто хотим им показать, сколько людей на самом деле в Таиланде любят короля и верны монархии. Мы должны показать это всей стране, всему народу, чтобы люди сами увидели нашу правоту", — сказал в интервью телеканалу Nation TV известный таиландский киноактер и ветеран таиландского кино Бин Бунлерит, один из лидеров собравшихся монархистов.Антиправительственные протесты и требование реформы монархииПротесты, инициированные еще в конце 2019 года студенческими и молодежными организациями Таиланда, к июлю приобрели истинно массовый характер, собирая на улицах Бангкока от десяти до 100 тысяч человек, и проходят под лозунгами борьбы против участия военных во властных структурах, конституционной реформы и реформы монархии. В части реформы монархии протестующие требуют отмены закона об оскорблении величия, по которому любое оскорбление короля, регента или члена королевской фамилии карается тюремным заключением до 15 лет, отмены указов о переподчинении ряда гвардейских частей лично королю Маха Ватчиралонгкону и указа о переподчинении монарху Бюро королевской собственности, которое в прошлое царствование считалось организацией в системе государственной службы, не подчиненной напрямую дворцу.Протестующие считают, что страна "движется к абсолютной монархии", и провозглашают "борьбу с феодализмом" наряду с "борьбой против диктатуры", которую для них олицетворяет правительство премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, в прошлом — главы правительства военной диктатуры, которое правило Таиландом в 2014-2019 годах. По мнению участников протеста, нынешнее избранное на выборах правительство продолжает политику прежнего, получившего власть в результате военного переворота.Королевские интервьюИнтервью короля Таиланда — всегда уникальное событие для СМИ. Отец короля Маха Ватчиралонгкона, король Пхумипхон Адулъядет (Рама IX), царствовавший 70 лет (он скончался в октябре 2016 года), свое последнее интервью дал в 1979 году. В двухчасовом интервью, озаглавленном "Душа одной нации", в некоторых фрагментах которого также участвовали другие члены королевской семьи, монарх проводил мысль о том, что коммунистические партизаны, воевавшие тогда против правительства Таиланда, для него являются прежде всего подданными, которых он любит так же, как и всех остальных. Вскоре после этого интервью в Таиланде было объявлены перемирие и полная амнистия для всех бойцов коммунистических партизанских отрядов, готовых сдать оружие. Амнистия действовала в течение нескольких лет, до окончательного прекращения партизанского движения. Многие амнистированные бойцы отрядов компартии Таиланда вернулись в публичную политику и в последующие годы занимали видные посты в нескольких правительствах страны.

https://ria.ru/20201025/bunt-1581326796.html

https://ria.ru/20201014/protest-1579848194.html

https://ria.ru/20201025/tailand-1581445242.html

https://ria.ru/20191021/1560038081.html

бангкок

таиланд

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рама ix (пхумипхон адулъядет), прают чан-оча, бангкок, таиланд, в мире