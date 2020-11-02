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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201102/svyaschennik-1582678822.html
Липецкому священнику вынесли порицание из-за скандала на похоронах
Липецкому священнику вынесли порицание из-за скандала на похоронах
Руководство священника, который стал участником скандала на похоронах в Липецкой области и которого очевидцы обвинили в том, что он был пьян, вынесло ему... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:16
2020-11-02T16:16
религия и мировоззрение
липецкая область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Руководство священника, который стал участником скандала на похоронах в Липецкой области и которого очевидцы обвинили в том, что он был пьян, вынесло ему порицание, сам священнослужитель раскаялся в своем поведении, рассказал РИА Новости руководитель информационного отдела Елецкой епархии иеромонах Сергий (Волков).Ранее в соцсетях появились видеоролики, снятые на похоронах в селе Кузовлево Липецкой области. По данным соцсетей, отпевали местную учительницу. На видео заснят конфликт священника с людьми, пришедшими на похороны. Неизвестно, с чего начался конфликт, но мужчины и женщины кричат на священника, оскорбляют его, обвиняют в том, что он пьян. Тот в свою очередь оскорбляет их в ответ. Видеоролики имели общественный резонанс, попали в СМИ. Позже отец Сергий пояснил РИА Новости, что сам священник отрицает, что был нетрезв, однако, по мнению епархии, браниться с прихожанами он не должен был.Инцидент в понедельник рассмотрела дисциплинарная комиссия епархии."После выяснения всех обстоятельств отец Андрей признал свою вину, раскаялся, попросил прощения. Каких-то дисциплинарных взысканий против него не будет применяться, ему вынесли порицание", - сказал отец Сергий.По его словам, у священника вышел конфликт с представителями похоронного бюро, сами родственники в этом конфликте почти не участвовали.
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липецкая область, происшествия

Липецкому священнику вынесли порицание из-за скандала на похоронах

16:16 02.11.2020
 
© Фото : Елецкая епархияХрам в селе Кузовлево
Храм в селе Кузовлево - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : Елецкая епархия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Руководство священника, который стал участником скандала на похоронах в Липецкой области и которого очевидцы обвинили в том, что он был пьян, вынесло ему порицание, сам священнослужитель раскаялся в своем поведении, рассказал РИА Новости руководитель информационного отдела Елецкой епархии иеромонах Сергий (Волков).
Ранее в соцсетях появились видеоролики, снятые на похоронах в селе Кузовлево Липецкой области. По данным соцсетей, отпевали местную учительницу. На видео заснят конфликт священника с людьми, пришедшими на похороны. Неизвестно, с чего начался конфликт, но мужчины и женщины кричат на священника, оскорбляют его, обвиняют в том, что он пьян. Тот в свою очередь оскорбляет их в ответ. Видеоролики имели общественный резонанс, попали в СМИ. Позже отец Сергий пояснил РИА Новости, что сам священник отрицает, что был нетрезв, однако, по мнению епархии, браниться с прихожанами он не должен был.
Инцидент в понедельник рассмотрела дисциплинарная комиссия епархии.
"После выяснения всех обстоятельств отец Андрей признал свою вину, раскаялся, попросил прощения. Каких-то дисциплинарных взысканий против него не будет применяться, ему вынесли порицание", - сказал отец Сергий.
По его словам, у священника вышел конфликт с представителями похоронного бюро, сами родственники в этом конфликте почти не участвовали.
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