https://ria.ru/20201102/svyaschennik-1582678822.html

Липецкому священнику вынесли порицание из-за скандала на похоронах

Липецкому священнику вынесли порицание из-за скандала на похоронах

Руководство священника, который стал участником скандала на похоронах в Липецкой области и которого очевидцы обвинили в том, что он был пьян, вынесло ему... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:16

2020-11-02T16:16

2020-11-02T16:16

религия и мировоззрение

липецкая область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Руководство священника, который стал участником скандала на похоронах в Липецкой области и которого очевидцы обвинили в том, что он был пьян, вынесло ему порицание, сам священнослужитель раскаялся в своем поведении, рассказал РИА Новости руководитель информационного отдела Елецкой епархии иеромонах Сергий (Волков).Ранее в соцсетях появились видеоролики, снятые на похоронах в селе Кузовлево Липецкой области. По данным соцсетей, отпевали местную учительницу. На видео заснят конфликт священника с людьми, пришедшими на похороны. Неизвестно, с чего начался конфликт, но мужчины и женщины кричат на священника, оскорбляют его, обвиняют в том, что он пьян. Тот в свою очередь оскорбляет их в ответ. Видеоролики имели общественный резонанс, попали в СМИ. Позже отец Сергий пояснил РИА Новости, что сам священник отрицает, что был нетрезв, однако, по мнению епархии, браниться с прихожанами он не должен был.Инцидент в понедельник рассмотрела дисциплинарная комиссия епархии."После выяснения всех обстоятельств отец Андрей признал свою вину, раскаялся, попросил прощения. Каких-то дисциплинарных взысканий против него не будет применяться, ему вынесли порицание", - сказал отец Сергий.По его словам, у священника вышел конфликт с представителями похоронного бюро, сами родственники в этом конфликте почти не участвовали.

https://ria.ru/20200728/1575072330.html

липецкая область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, происшествия