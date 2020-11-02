https://ria.ru/20201102/svyaschennik-1582612734.html

Елецкая епархия ответила на сообщения о пьяном священнике на похоронах

Елецкая епархия ответила на сообщения о пьяном священнике на похоронах

Священник, который стал участником скандала на похоронах в Липецкой области и которого очевидцы обвинили в нетрезвом состоянии, отрицает, что был пьян,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:33

2020-11-02T11:33

2020-11-02T14:34

религия и мировоззрение

липецкая область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Священник, который стал участником скандала на похоронах в Липецкой области и которого очевидцы обвинили в нетрезвом состоянии, отрицает, что был пьян, рассказал РИА Новости руководитель информационного отдела Елецкой епархии иеромонах Сергий (Волков).Ранее в соцсетях появились видеоролики, снятые на похоронах в селе Кузовлево Липецкой области. По данным соцсетей, отпевали местную учительницу. На видео заснят конфликт священника с людьми, пришедшими на похороны. Не известно, с чего начался конфликт, но мужчины и женщины кричат на священника, оскорбляют его, обвиняют в том, что он пьян. Тот в свою очередь оскорбляет их в ответ. Видеоролики имели общественный резонанс, попали в СМИ.Отец Сергий подтвердил РИА Новости, что священник относится к Елецкой епархии."Сегодня епархиальное руководство собирает дисциплинарную комиссию, которая будет решать, какие принять меры и применить взыскания. В том числе предстоит уточнить все обстоятельства произошедшего. Пока не известно, как и почему возник этот конфликт, но в любом случае поведение священнослужителя не должно быть таким, как мы видим, там все-таки и брань присутствует", — сказал собеседник.

https://ria.ru/20201101/svyaschennik-1582495354.html

липецкая область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, происшествия