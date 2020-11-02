https://ria.ru/20201102/sud-1582611559.html

Прокуратура направила в суд дело "московского отравителя"

Прокуратура направила в суд дело "московского отравителя"

Московская прокуратура направила в Басманный суд дело в отношении Мурата Сабанова, который, по версии следствия, подсыпал транквилизатор в напитки гуляющих в... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:26

2020-11-02T11:26

2020-11-02T11:26

людмила нефедова

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155592/78/1555927884_0:5:2000:1130_1400x0_80_0_0_64cb726ec262847a717adfaf7ee209e9.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Московская прокуратура направила в Басманный суд дело в отношении Мурата Сабанова, который, по версии следствия, подсыпал транквилизатор в напитки гуляющих в центре города людей и обкрадывал их, сообщает пресс-служба ведомства.Прошлым летом в центре Москвы произошла серия отравлений молодых людей транквилизаторами с целью хищения их имущества. Подозреваемого, уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, задержали, потом отпустили, прежде чем снова задержать, с тех пор он находится в СИЗО."Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Кабардино-Балкарской республики Мурата Сабанова. Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей", - говорится в сообщении.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам, клозапин и трамадол, отмечали в МВД.Сабанов обвиняется в пяти преступлениях по статье "Разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", 25 эпизодах по статье "Разбой", 10 кражах с карт и четырех фактах мошенничества.Пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова ранее рассказала РИА Новости, что с мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы, находящихся в состоянии алкогольного опьянения либо употребляющих алкоголь. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия, либо добавлял их в бутылку с жидкостью, находящуюся при потерпевшем, чтобы привести его в беспомощное состояние.

https://ria.ru/20200721/1574633138.html

https://ria.ru/20190628/1556029899.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, москва, происшествия