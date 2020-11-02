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Прокуратура направила в суд дело "московского отравителя"
Прокуратура направила в суд дело "московского отравителя"
Московская прокуратура направила в Басманный суд дело в отношении Мурата Сабанова, который, по версии следствия, подсыпал транквилизатор в напитки гуляющих в... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:26
2020-11-02T11:26
людмила нефедова
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Московская прокуратура направила в Басманный суд дело в отношении Мурата Сабанова, который, по версии следствия, подсыпал транквилизатор в напитки гуляющих в центре города людей и обкрадывал их, сообщает пресс-служба ведомства.Прошлым летом в центре Москвы произошла серия отравлений молодых людей транквилизаторами с целью хищения их имущества. Подозреваемого, уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, задержали, потом отпустили, прежде чем снова задержать, с тех пор он находится в СИЗО."Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Кабардино-Балкарской республики Мурата Сабанова. Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей", - говорится в сообщении.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам, клозапин и трамадол, отмечали в МВД.Сабанов обвиняется в пяти преступлениях по статье "Разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", 25 эпизодах по статье "Разбой", 10 кражах с карт и четырех фактах мошенничества.Пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова ранее рассказала РИА Новости, что с мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы, находящихся в состоянии алкогольного опьянения либо употребляющих алкоголь. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия, либо добавлял их в бутылку с жидкостью, находящуюся при потерпевшем, чтобы привести его в беспомощное состояние.
https://ria.ru/20200721/1574633138.html
https://ria.ru/20190628/1556029899.html
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людмила нефедова, москва, происшествия

Прокуратура направила в суд дело "московского отравителя"

11:26 02.11.2020
 
© МВД РФПодозреваемый в отравлении людей в Москве
Подозреваемый в отравлении людей в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© МВД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Московская прокуратура направила в Басманный суд дело в отношении Мурата Сабанова, который, по версии следствия, подсыпал транквилизатор в напитки гуляющих в центре города людей и обкрадывал их, сообщает пресс-служба ведомства.
Прошлым летом в центре Москвы произошла серия отравлений молодых людей транквилизаторами с целью хищения их имущества. Подозреваемого, уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, задержали, потом отпустили, прежде чем снова задержать, с тех пор он находится в СИЗО.
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля, 10:59
В подмосковный суд направили дело таксиста-отравителя
"Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Кабардино-Балкарской республики Мурата Сабанова. Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей", - говорится в сообщении.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам, клозапин и трамадол, отмечали в МВД.
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.06.2019
28 июня 2019, 19:49
Эксперт рассказал о проблемах полиции в деле отравителя в Москве
Сабанов обвиняется в пяти преступлениях по статье "Разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", 25 эпизодах по статье "Разбой", 10 кражах с карт и четырех фактах мошенничества.
Пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова ранее рассказала РИА Новости, что с мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы, находящихся в состоянии алкогольного опьянения либо употребляющих алкоголь. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия, либо добавлял их в бутылку с жидкостью, находящуюся при потерпевшем, чтобы привести его в беспомощное состояние.
 
Людмила НефедоваМоскваПроисшествия
 
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