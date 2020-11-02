https://ria.ru/20201102/sud-1582611559.html
Прокуратура направила в суд дело "московского отравителя"
Прокуратура направила в суд дело "московского отравителя"
Московская прокуратура направила в Басманный суд дело в отношении Мурата Сабанова, который, по версии следствия, подсыпал транквилизатор в напитки гуляющих в... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:26
2020-11-02T11:26
2020-11-02T11:26
людмила нефедова
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Московская прокуратура направила в Басманный суд дело в отношении Мурата Сабанова, который, по версии следствия, подсыпал транквилизатор в напитки гуляющих в центре города людей и обкрадывал их, сообщает пресс-служба ведомства.Прошлым летом в центре Москвы произошла серия отравлений молодых людей транквилизаторами с целью хищения их имущества. Подозреваемого, уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, задержали, потом отпустили, прежде чем снова задержать, с тех пор он находится в СИЗО."Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Кабардино-Балкарской республики Мурата Сабанова. Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей", - говорится в сообщении.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам, клозапин и трамадол, отмечали в МВД.Сабанов обвиняется в пяти преступлениях по статье "Разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", 25 эпизодах по статье "Разбой", 10 кражах с карт и четырех фактах мошенничества.Пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова ранее рассказала РИА Новости, что с мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы, находящихся в состоянии алкогольного опьянения либо употребляющих алкоголь. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия, либо добавлял их в бутылку с жидкостью, находящуюся при потерпевшем, чтобы привести его в беспомощное состояние.
https://ria.ru/20200721/1574633138.html
https://ria.ru/20190628/1556029899.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила нефедова, москва, происшествия
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Московская прокуратура направила в Басманный суд дело в отношении Мурата Сабанова, который, по версии следствия, подсыпал транквилизатор в напитки гуляющих в центре города людей и обкрадывал их, сообщает пресс-служба ведомства.
Прошлым летом в центре Москвы произошла серия отравлений молодых людей транквилизаторами с целью хищения их имущества. Подозреваемого, уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, задержали, потом отпустили, прежде чем снова задержать, с тех пор он находится в СИЗО.
"Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Кабардино-Балкарской республики Мурата Сабанова. Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей", - говорится в сообщении.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам, клозапин и трамадол, отмечали в МВД.
Сабанов обвиняется в пяти преступлениях по статье "Разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", 25 эпизодах по статье "Разбой", 10 кражах с карт и четырех фактах мошенничества.
Пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова
ранее рассказала РИА Новости, что с мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы
, находящихся в состоянии алкогольного опьянения либо употребляющих алкоголь. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия, либо добавлял их в бутылку с жидкостью, находящуюся при потерпевшем, чтобы привести его в беспомощное состояние.