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При теракте в центре Вены погибли семь человек
При теракте в центре Вены погибли семь человек
Семь человек погибли при стрельбе у синагоги в центре Вены, сообщает телеканал OE24 со ссылкой на полицию. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T23:22
2020-11-02T23:55
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 2 ноя — РИА Новости. Семь человек погибли при стрельбе у синагоги в центре Вены, сообщает телеканал OE24 со ссылкой на полицию.По данным телеканала, один из нападавших убит. В МВД Австрии сообщили об одном задержанном. Глава ведомства назвал атаки терактом.Параллельно со стрельбой в центре Вены преступники захватили заложников в кафе, сообщает телеканал OE24. Речь идет о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе в седьмом районе. Стрельба произошла ранее у синагоги в первом — центральном — районе Вены.Эта информация еще не подтверждена. Глава МВД Австрии, комментируя эти сообщения, заявил, что "ситуация динамичная". Он призвал ориентироваться на проверенные данные.Ранее газета Kurier сообщила об атаке на синагогу в центре Вены, было слышно несколько выстрелов. Полиция подтвердила информацию о стрельбе. Сообщалось о нескольких пострадавших, их число не уточнется.По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, стрельба также была слышна в баре. Злоумышленники открыли огонь из пулемета.По информации газеты Kronen Zeitung, один из нападавших привел в действие взрывное устройство. Еще несколько человек могут быть в бегах.
https://radiosputnik.ria.ru/20201101/perestrelka-1582565545.html
австрия
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австрия, вена, в мире

При теракте в центре Вены погибли семь человек

23:22 02.11.2020 (обновлено: 23:55 02.11.2020)
 
© AFP 2020 / ALEX HALADAНеизвестный открыл огонь в синагоге в Вене, а затем подорвал себя, Австрия
Неизвестный открыл огонь в синагоге в Вене, а затем подорвал себя, Австрия - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© AFP 2020 / ALEX HALADA
Читать ria.ru в
ВЕНА, 2 ноя — РИА Новости. Семь человек погибли при стрельбе у синагоги в центре Вены, сообщает телеканал OE24 со ссылкой на полицию.
По данным телеканала, один из нападавших убит. В МВД Австрии сообщили об одном задержанном.
Глава ведомства назвал атаки терактом.
Параллельно со стрельбой в центре Вены преступники захватили заложников в кафе, сообщает телеканал OE24. Речь идет о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе в седьмом районе. Стрельба произошла ранее у синагоги в первом — центральном — районе Вены.
Эта информация еще не подтверждена. Глава МВД Австрии, комментируя эти сообщения, заявил, что "ситуация динамичная". Он призвал ориентироваться на проверенные данные.
Ранее газета Kurier сообщила об атаке на синагогу в центре Вены, было слышно несколько выстрелов. Полиция подтвердила информацию о стрельбе. Сообщалось о нескольких пострадавших, их число не уточнется.
По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, стрельба также была слышна в баре. Злоумышленники открыли огонь из пулемета.
По информации газеты Kronen Zeitung, один из нападавших привел в действие взрывное устройство. Еще несколько человек могут быть в бегах.
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