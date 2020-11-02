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При теракте в центре Вены погибли семь человек

При теракте в центре Вены погибли семь человек

Семь человек погибли при стрельбе у синагоги в центре Вены, сообщает телеканал OE24 со ссылкой на полицию. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T23:22

2020-11-02T23:22

2020-11-02T23:55

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 2 ноя — РИА Новости. Семь человек погибли при стрельбе у синагоги в центре Вены, сообщает телеканал OE24 со ссылкой на полицию.По данным телеканала, один из нападавших убит. В МВД Австрии сообщили об одном задержанном. Глава ведомства назвал атаки терактом.Параллельно со стрельбой в центре Вены преступники захватили заложников в кафе, сообщает телеканал OE24. Речь идет о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе в седьмом районе. Стрельба произошла ранее у синагоги в первом — центральном — районе Вены.Эта информация еще не подтверждена. Глава МВД Австрии, комментируя эти сообщения, заявил, что "ситуация динамичная". Он призвал ориентироваться на проверенные данные.Ранее газета Kurier сообщила об атаке на синагогу в центре Вены, было слышно несколько выстрелов. Полиция подтвердила информацию о стрельбе. Сообщалось о нескольких пострадавших, их число не уточнется.По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, стрельба также была слышна в баре. Злоумышленники открыли огонь из пулемета.По информации газеты Kronen Zeitung, один из нападавших привел в действие взрывное устройство. Еще несколько человек могут быть в бегах.

https://radiosputnik.ria.ru/20201101/perestrelka-1582565545.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австрия, вена, в мире