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В украинском Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу

В украинском Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в украинском Ивано-Франковске и ранил двух мужчин, его задержали, сообщила пресс-служба областного управления Национальной... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T09:31

2020-11-02T09:31

2020-11-02T09:31

ивано-франковск

украина

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КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Неизвестный мужчина устроил стрельбу в украинском Ивано-Франковске и ранил двух мужчин, его задержали, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины."Около 20.40 (21.40 мск) 1 ноября в Ивано-Франковске на улице Пулюя неизвестный мужчина устроил стрельбу и ранил двух мужчин. У одного из раненых был травматический пистолет, и он сделал несколько выстрелов в нападающего. Патрульные полицейские задержали всех участников инцидента на месте. Три человека с травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.На месте работала следственно-оперативная группа, криминалисты, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.По данным полиции, также около 20.30 (21.30 мск) на улице Карпатской неизвестный ранил девушку, вероятно, стрелял из пистолета, ее госпитализировали. Следователи устанавливают также причастность злоумышленника и к этому происшествию.

https://radiosputnik.ria.ru/20201101/perestrelka-1582565545.html

ивано-франковск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивано-франковск, украина, в мире