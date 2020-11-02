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В украинском Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу
В украинском Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу
Неизвестный мужчина устроил стрельбу в украинском Ивано-Франковске и ранил двух мужчин, его задержали, сообщила пресс-служба областного управления Национальной... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T09:31
2020-11-02T09:31
ивано-франковск
украина
в мире
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КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Неизвестный мужчина устроил стрельбу в украинском Ивано-Франковске и ранил двух мужчин, его задержали, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины."Около 20.40 (21.40 мск) 1 ноября в Ивано-Франковске на улице Пулюя неизвестный мужчина устроил стрельбу и ранил двух мужчин. У одного из раненых был травматический пистолет, и он сделал несколько выстрелов в нападающего. Патрульные полицейские задержали всех участников инцидента на месте. Три человека с травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.На месте работала следственно-оперативная группа, криминалисты, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.По данным полиции, также около 20.30 (21.30 мск) на улице Карпатской неизвестный ранил девушку, вероятно, стрелял из пистолета, ее госпитализировали. Следователи устанавливают также причастность злоумышленника и к этому происшествию.
https://radiosputnik.ria.ru/20201101/perestrelka-1582565545.html
ивано-франковск
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ивано-франковск, украина, в мире

В украинском Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу

09:31 02.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Неизвестный мужчина устроил стрельбу в украинском Ивано-Франковске и ранил двух мужчин, его задержали, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Около 20.40 (21.40 мск) 1 ноября в Ивано-Франковске на улице Пулюя неизвестный мужчина устроил стрельбу и ранил двух мужчин. У одного из раненых был травматический пистолет, и он сделал несколько выстрелов в нападающего. Патрульные полицейские задержали всех участников инцидента на месте. Три человека с травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.
На месте работала следственно-оперативная группа, криминалисты, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По данным полиции, также около 20.30 (21.30 мск) на улице Карпатской неизвестный ранил девушку, вероятно, стрелял из пистолета, ее госпитализировали. Следователи устанавливают также причастность злоумышленника и к этому происшествию.
Города мира. Ницца - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 19:57
СМИ сообщили о стрельбе в одном из районов на юге Франции
 
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