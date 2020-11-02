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В США россиянина приговорили к восьми годам тюрьмы
В США россиянина приговорили к восьми годам тюрьмы
Россиянина Александра Бровко приговорили в Соединенных Штатах к восьми годам тюрьмы за участие в интернет-мошенничестве. Об этом сообщило Министерство юстиции... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T19:18
2020-11-02T19:18
2020-11-02T19:47
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ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Россиянина Александра Бровко приговорили в Соединенных Штатах к восьми годам тюрьмы за участие в интернет-мошенничестве. Об этом сообщило Министерство юстиции США в понедельник.Приговор вынесли еще 30 октября, но информацию о нем обнародовали лишь сегодня. По данным правоохранительных органов США, 36-летний россиянин причастен к "онлайн-схеме, задействованной в похищении и продаже персональных и финансовых данных пользователей". Ущерб, нанесенный в результате его незаконной деятельности, превысил сто миллионов долларов, отметили в Минюсте.Бровко, ранее являвшийся гражданином Чехии, признал вину в сговоре с целью банковских и онлайн-махинаций в феврале . Обвинение отметило, что мужчина был членом ряда закрытых форумов русскоговорящих хакеров и занимался этим более десяти лет.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство юстиции сша, чехия, в мире, сша, общество