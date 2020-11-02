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В США россиянина приговорили к восьми годам тюрьмы
В США россиянина приговорили к восьми годам тюрьмы
Россиянина Александра Бровко приговорили в Соединенных Штатах к восьми годам тюрьмы за участие в интернет-мошенничестве. Об этом сообщило Министерство юстиции... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T19:18
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министерство юстиции сша
чехия
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Россиянина Александра Бровко приговорили в Соединенных Штатах к восьми годам тюрьмы за участие в интернет-мошенничестве. Об этом сообщило Министерство юстиции США в понедельник.Приговор вынесли еще 30 октября, но информацию о нем обнародовали лишь сегодня. По данным правоохранительных органов США, 36-летний россиянин причастен к "онлайн-схеме, задействованной в похищении и продаже персональных и финансовых данных пользователей". Ущерб, нанесенный в результате его незаконной деятельности, превысил сто миллионов долларов, отметили в Минюсте.Бровко, ранее являвшийся гражданином Чехии, признал вину в сговоре с целью банковских и онлайн-махинаций в феврале . Обвинение отметило, что мужчина был членом ряда закрытых форумов русскоговорящих хакеров и занимался этим более десяти лет.
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министерство юстиции сша, чехия, в мире, сша, общество

В США россиянина приговорили к восьми годам тюрьмы

19:18 02.11.2020 (обновлено: 19:47 02.11.2020)
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinСотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США
Сотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Россиянина Александра Бровко приговорили в Соединенных Штатах к восьми годам тюрьмы за участие в интернет-мошенничестве. Об этом сообщило Министерство юстиции США в понедельник.
Приговор вынесли еще 30 октября, но информацию о нем обнародовали лишь сегодня.
По данным правоохранительных органов США, 36-летний россиянин причастен к "онлайн-схеме, задействованной в похищении и продаже персональных и финансовых данных пользователей". Ущерб, нанесенный в результате его незаконной деятельности, превысил сто миллионов долларов, отметили в Минюсте.
Бровко, ранее являвшийся гражданином Чехии, признал вину в сговоре с целью банковских и онлайн-махинаций в феврале .
Обвинение отметило, что мужчина был членом ряда закрытых форумов русскоговорящих хакеров и занимался этим более десяти лет.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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