Круглый стол по итогам президентских выборов в США
15:37 02.11.2020 (обновлено: 15:41 02.11.2020)
5 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Итоги выборов в США: уроки для избирательной системы.
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Участники:
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь БОРИСОВ;
- член Общественной палаты Российской Федерации, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- профессор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Владимир ЛАФИТСКИЙ;
- президент Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ.
Модератор - руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
В России не утихают дискуссии о целесообразности изменений в избирательном законодательстве. В США завершаются президентские выборы. Несмотря на предельную консервативность американского законодательства, в этот раз они прошли с рядом нововведений. Какие уроки для избирательной системы можно извлечь? Как сработали новеллы законодательства и технологий организации выборов? Что может стать образцом для подражания? Каких ошибок стоит избежать?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь БОРИСОВ;
- член Общественной палаты Российской Федерации, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- профессор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Владимир ЛАФИТСКИЙ;
- президент Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ.
Модератор - руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
В России не утихают дискуссии о целесообразности изменений в избирательном законодательстве. В США завершаются президентские выборы. Несмотря на предельную консервативность американского законодательства, в этот раз они прошли с рядом нововведений. Какие уроки для избирательной системы можно извлечь? Как сработали новеллы законодательства и технологий организации выборов? Что может стать образцом для подражания? Каких ошибок стоит избежать?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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