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Круглый стол по итогам президентских выборов в США
Круглый стол по итогам президентских выборов в США
5 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Итоги выборов в США: уроки для избирательной системы.
2020-11-02T15:37
2020-11-02T15:41
анонсы
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Задать вопросУчастники:- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь БОРИСОВ;- член Общественной палаты Российской Федерации, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;- профессор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Владимир ЛАФИТСКИЙ;- президент Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ.Модератор - руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.В России не утихают дискуссии о целесообразности изменений в избирательном законодательстве. В США завершаются президентские выборы. Несмотря на предельную консервативность американского законодательства, в этот раз они прошли с рядом нововведений. Какие уроки для избирательной системы можно извлечь? Как сработали новеллы законодательства и технологий организации выборов? Что может стать образцом для подражания? Каких ошибок стоит избежать? Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол по итогам президентских выборов в США

15:37 02.11.2020 (обновлено: 15:41 02.11.2020)
 
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5 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Итоги выборов в США: уроки для избирательной системы.
Задать вопрос

Участники:
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь БОРИСОВ;
- член Общественной палаты Российской Федерации, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- профессор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Владимир ЛАФИТСКИЙ;
- президент Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ.

Модератор - руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.

В России не утихают дискуссии о целесообразности изменений в избирательном законодательстве. В США завершаются президентские выборы. Несмотря на предельную консервативность американского законодательства, в этот раз они прошли с рядом нововведений. Какие уроки для избирательной системы можно извлечь? Как сработали новеллы законодательства и технологий организации выборов? Что может стать образцом для подражания? Каких ошибок стоит избежать?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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