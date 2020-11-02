https://ria.ru/20201102/ssha-1582618336.html

В Госдуме прокомментировали проект американских сенаторов против С-400

В Госдуме прокомментировали проект американских сенаторов против С-400

Законопроект сенаторов США об ограничении продажи вооружения странам, закупавшим С-400, говорит о невозможности Штатов достойно конкурировать с российскими... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:03

2020-11-02T12:03

2020-11-02T12:03

россия

с-400 «триумф»

госдума рф

нато

сергей железняк

сша

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Законопроект сенаторов США об ограничении продажи вооружения странам, закупавшим С-400, говорит о невозможности Штатов достойно конкурировать с российскими производителями, Вашингтон всегда раздражают успехи России в производстве современных видов вооружения и большого спроса на него, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее издание Breaking Defense сообщило, что сенаторы США готовят законопроект, которым планируется запретить продажу передовых систем вооружения, включая истребители пятого поколения F-35 Lightning II, странам, купившим угрожающие американским технологии, в том числе российскую систему С-400 "Триумф".По мнению политика, неудачная попытка Вашингтона помешать Турции приобрести российские С-400 стала очевидным толчком для подобных законодательных шагов.Железняк отметил, что в США "давно по достоинству оценили высокую точность и эффективность российских зенитно-ракетных комплексов С-400": российские ЗРК объективно лучше аналогов из США и Европы, о чем не раз говорили зарубежные эксперты."При этом следует напомнить, что С-400 относятся к системе противовоздушной обороны и направлены на защиту суверенитета и целостности государства. У нас в стране ракетные комплексы размещаются с целью повышения обороноспособности в ответ на усиление агрессивной активности стран НАТО вблизи границ Российской Федерации", - добавил депутат.Кроме того, добавил Железняк, США "всегда раздражают успехи России в производстве современных видов вооружения и повышение спроса на российскую продукцию ВПК за рубежом"."Американские вояки и их партнеры по НАТО намеренно провоцируют другие страны агрессивной риторикой и попытками максимально расширить свое присутствие, толкая мир к новой гонке вооружений в надежде заработать на продаже смертоносного оружия очередные миллиарды", - убежден парламентарий.

https://ria.ru/20201030/ledokoly-1581899103.html

https://ria.ru/20201028/trump-1581859321.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, с-400 «триумф», госдума рф, нато, сергей железняк, сша, в мире