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Рогозин выразил надежду, что космические программы будут приняты
Рогозин выразил надежду, что космические программы будут приняты
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после прозвучавшей из уст Владимира Путина критики в адрес "Роскосмоса" заявил, что с утверждением программ развития... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T18:00
2020-11-02T18:53
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
владимир путин
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после прозвучавшей из уст Владимира Путина критики в адрес "Роскосмоса" заявил, что с утверждением программ развития космоса тянет правительство.В ходе сегодняшнего совещания президент потребовал доложить, почему до сих пор не утверждены программы разработки сверхтяжелой ракеты, проекта "Сфера" и развития ГЛОНАСС."Проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" были внесены в правительство РФ в установленные сроки — в августе сего года", — написал Рогозин в своем Twitter-аккаунте.При этом глава "Роскосмоса" выразил надежду на то, что "после сегодняшнего совещания &lt;…&gt; объемы их финансирования будут согласованы, а сами программы — приняты".В августе 2020 года Рогозин в интервью РИА Новости рассказывал, что до конца года на утверждение правительства будет внесена Единая госпрограмма космической деятельности России.В нее, по его словам, должны войти программы по "сверхтяжу", группировке "Сфера", развитию навигационной группировки ГЛОНАСС, разделы, связанные с созданием наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный, а также инвестиционные проекты.
https://ria.ru/20201031/kosmos-1582448437.html
https://ria.ru/20201102/finansirovanie-1582678087.html
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глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, владимир путин

Рогозин выразил надежду, что космические программы будут приняты

18:00 02.11.2020 (обновлено: 18:53 02.11.2020)
 
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выступает на встрече глав космических ведомств стран БРИКС
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин выступает на встрече глав космических ведомств стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после прозвучавшей из уст Владимира Путина критики в адрес "Роскосмоса" заявил, что с утверждением программ развития космоса тянет правительство.
В ходе сегодняшнего совещания президент потребовал доложить, почему до сих пор не утверждены программы разработки сверхтяжелой ракеты, проекта "Сфера" и развития ГЛОНАСС.
Ракета-носитель Союз во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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"Проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" были внесены в правительство РФ в установленные сроки — в августе сего года", — написал Рогозин в своем Twitter-аккаунте.
При этом глава "Роскосмоса" выразил надежду на то, что "после сегодняшнего совещания <…> объемы их финансирования будут согласованы, а сами программы — приняты".

"Благодарен президенту за поддержку развития научного космоса. Это важный итог сегодняшнего совещания у В. В. Путина", — написал Рогозин.

В августе 2020 года Рогозин в интервью РИА Новости рассказывал, что до конца года на утверждение правительства будет внесена Единая госпрограмма космической деятельности России.
В нее, по его словам, должны войти программы по "сверхтяжу", группировке "Сфера", развитию навигационной группировки ГЛОНАСС, разделы, связанные с созданием наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный, а также инвестиционные проекты.
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