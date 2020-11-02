Рогозин выразил надежду, что космические программы будут приняты
18:00 02.11.2020 (обновлено: 18:53 02.11.2020)
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выступает на встрече глав космических ведомств стран БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после прозвучавшей из уст Владимира Путина критики в адрес "Роскосмоса" заявил, что с утверждением программ развития космоса тянет правительство.
В ходе сегодняшнего совещания президент потребовал доложить, почему до сих пор не утверждены программы разработки сверхтяжелой ракеты, проекта "Сфера" и развития ГЛОНАСС.
"Проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" были внесены в правительство РФ в установленные сроки — в августе сего года", — написал Рогозин в своем Twitter-аккаунте.
При этом глава "Роскосмоса" выразил надежду на то, что "после сегодняшнего совещания <…> объемы их финансирования будут согласованы, а сами программы — приняты".
"Благодарен президенту за поддержку развития научного космоса. Это важный итог сегодняшнего совещания у В. В. Путина", — написал Рогозин.
В августе 2020 года Рогозин в интервью РИА Новости рассказывал, что до конца года на утверждение правительства будет внесена Единая госпрограмма космической деятельности России.
В нее, по его словам, должны войти программы по "сверхтяжу", группировке "Сфера", развитию навигационной группировки ГЛОНАСС, разделы, связанные с созданием наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный, а также инвестиционные проекты.