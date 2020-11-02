https://ria.ru/20201102/spetsproekty-1582719413.html

Три соцпроекта СУЭК победили в конкурсе "Создавая будущее"

Три соцпроекта СУЭК победили в конкурсе "Создавая будущее"

Три социальных проекта Сибирской угольной энергетической компании стали победителями конкурса "Создавая будущее", проводимого Общественной палатой, сообщает... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T19:41

2020-11-02T19:41

2020-11-02T19:41

новости суэк

андрей мельниченко

сибирская угольная энергетическая компания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570636318_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_08309337f67f72ccb10e2296bf229822.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Три социальных проекта Сибирской угольной энергетической компании стали победителями конкурса "Создавая будущее", проводимого Общественной палатой, сообщает пресс-служба компании.Проект "Лыжи мечты" по реабилитации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья через терапевтический спорт, который при поддержке СУЭК запущен в нескольких регионах, стал обладателем Гран-при конкурса в номинации "Синергия сотрудничества". Проекты "Музей Шахтерской славы Кольчугинского рудника" (Кузбасс) и "Светозвуковое оформление архитектурного ансамбля Стрелки г. Красноярска" заняли призовые места в номинациях "Арт-мастерская" и "Среда обитания". Всероссийский конкурс "Создавая будущее", организованный при поддержке Общественной Палаты РФ Ассоциацией граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО", является авторитетной площадкой выявления и признания наиболее успешных практик и подходов крупнейших работодателей России к работе с социально значимыми вопросами регионального, федерального и глобального уровней. Жюри, в которое входят профессионалы в сфере социального развития, топ-менеджеры крупнейших компаний страны, определяет победителей в 7 номинациях. Пресс-служба напоминает, что проекты СУЭК ранее неоднократно становились победителями этого престижного конкурса.СУЭК Андрея Мельниченко — признанный лидер в сфере корпоративной социальной ответственности, неоднократный победитель самых авторитетных рейтингов и рэнкингов. Основа социальной политики СУЭК — повышение качества жизни в регионах, где работают предприятия компании. Ежегодно компания реализует в регионах более 150 социальных и благотворительных проектов.

https://ria.ru/20201009/volontery-1579041884.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей мельниченко, сибирская угольная энергетическая компания