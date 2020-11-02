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Новости СУЭК
https://ria.ru/20201102/spetsproekty-1582719413.html
Три соцпроекта СУЭК победили в конкурсе "Создавая будущее"
Три соцпроекта СУЭК победили в конкурсе "Создавая будущее"
Три социальных проекта Сибирской угольной энергетической компании стали победителями конкурса "Создавая будущее", проводимого Общественной палатой, сообщает... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T19:41
2020-11-02T19:41
новости суэк
андрей мельниченко
сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Три социальных проекта Сибирской угольной энергетической компании стали победителями конкурса "Создавая будущее", проводимого Общественной палатой, сообщает пресс-служба компании.Проект "Лыжи мечты" по реабилитации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья через терапевтический спорт, который при поддержке СУЭК запущен в нескольких регионах, стал обладателем Гран-при конкурса в номинации "Синергия сотрудничества". Проекты "Музей Шахтерской славы Кольчугинского рудника" (Кузбасс) и "Светозвуковое оформление архитектурного ансамбля Стрелки г. Красноярска" заняли призовые места в номинациях "Арт-мастерская" и "Среда обитания". Всероссийский конкурс "Создавая будущее", организованный при поддержке Общественной Палаты РФ Ассоциацией граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО", является авторитетной площадкой выявления и признания наиболее успешных практик и подходов крупнейших работодателей России к работе с социально значимыми вопросами регионального, федерального и глобального уровней. Жюри, в которое входят профессионалы в сфере социального развития, топ-менеджеры крупнейших компаний страны, определяет победителей в 7 номинациях. Пресс-служба напоминает, что проекты СУЭК ранее неоднократно становились победителями этого престижного конкурса.СУЭК Андрея Мельниченко — признанный лидер в сфере корпоративной социальной ответственности, неоднократный победитель самых авторитетных рейтингов и рэнкингов. Основа социальной политики СУЭК — повышение качества жизни в регионах, где работают предприятия компании. Ежегодно компания реализует в регионах более 150 социальных и благотворительных проектов.
https://ria.ru/20201009/volontery-1579041884.html
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андрей мельниченко, сибирская угольная энергетическая компания

Три соцпроекта СУЭК победили в конкурсе "Создавая будущее"

19:41 02.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Три социальных проекта Сибирской угольной энергетической компании стали победителями конкурса "Создавая будущее", проводимого Общественной палатой, сообщает пресс-служба компании.
Проект "Лыжи мечты" по реабилитации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья через терапевтический спорт, который при поддержке СУЭК запущен в нескольких регионах, стал обладателем Гран-при конкурса в номинации "Синергия сотрудничества". Проекты "Музей Шахтерской славы Кольчугинского рудника" (Кузбасс) и "Светозвуковое оформление архитектурного ансамбля Стрелки г. Красноярска" заняли призовые места в номинациях "Арт-мастерская" и "Среда обитания".
Всероссийский конкурс "Создавая будущее", организованный при поддержке Общественной Палаты РФ Ассоциацией граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО", является авторитетной площадкой выявления и признания наиболее успешных практик и подходов крупнейших работодателей России к работе с социально значимыми вопросами регионального, федерального и глобального уровней. Жюри, в которое входят профессионалы в сфере социального развития, топ-менеджеры крупнейших компаний страны, определяет победителей в 7 номинациях.
Пресс-служба напоминает, что проекты СУЭК ранее неоднократно становились победителями этого престижного конкурса.
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СУЭК Андрея Мельниченко — признанный лидер в сфере корпоративной социальной ответственности, неоднократный победитель самых авторитетных рейтингов и рэнкингов. Основа социальной политики СУЭК — повышение качества жизни в регионах, где работают предприятия компании. Ежегодно компания реализует в регионах более 150 социальных и благотворительных проектов.
 
Новости СУЭКАндрей МельниченкоСибирская угольная энергетическая компания
 
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