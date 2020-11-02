https://ria.ru/20201102/sovfed-1582623087.html

В комитете Совфеда поддержали законопроект о правительстве

В комитете Совфеда поддержали законопроект о правительстве

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о правительстве и... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:22

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совет федерации рф

правительство рф

политика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о правительстве и рекомендовал Совфеду одобрить его на заседании 3 ноября.Документ предусматривает новый порядок формирования правительства.

https://ria.ru/20201102/ombudsmen-1582623802.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, правительство рф, политика