https://ria.ru/20201102/sovfed-1582623087.html
В комитете Совфеда поддержали законопроект о правительстве
В комитете Совфеда поддержали законопроект о правительстве
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о правительстве и... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:22
2020-11-02T12:22
2020-11-02T12:31
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политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о правительстве и рекомендовал Совфеду одобрить его на заседании 3 ноября.Документ предусматривает новый порядок формирования правительства.
https://ria.ru/20201102/ombudsmen-1582623802.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, правительство рф, политика