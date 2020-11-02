https://ria.ru/20201102/sovfed-1582621945.html
В комитете Совфеда поддержали закон о Конституционном суде
В комитете Совфеда поддержали закон о Конституционном суде
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о Конституционном суде (КС) РФ в развитие поправок в конституцию и... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:19
2020-11-02T12:19
2020-11-02T12:29
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о Конституционном суде (КС) РФ в развитие поправок в конституцию и рекомендовал Совфеду одобрить его на заседании 3 ноября.Законопроект предусматривает, в частности, что председатель КС и его замы могут быть назначены не из числа судей КС.Также в документе значится, что судьям Конституционного суда будет запрещено в СМИ и интернете критиковать решения КС, а также высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения. Судьи и другие лица, присутствовавшие на закрытом совещании, будут не вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования, в том числе обнародовать свое несогласие с принятым решением в какой бы то ни было форме.КС наделяется правом решать вопрос об исполнимости решения с точки зрения соответствия истолкования положений международного договора положениям Конституции РФ.
https://ria.ru/20201102/sovfed-1582623087.html
https://ria.ru/20201102/zakonotvorchestvo-1582598398.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, конституционный суд рф, политика