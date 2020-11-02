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Собянин оценил ситуацию с оказанием плановой медицинской помощи

Собянин оценил ситуацию с оказанием плановой медицинской помощи

Экстренная и плановая помощь в больницах Москвы сохранена и оказывается в полном объеме, несмотря на пандемию коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:44

2020-11-02T13:44

2020-11-02T13:53

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Экстренная и плановая помощь в больницах Москвы сохранена и оказывается в полном объеме, несмотря на пандемию коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы развернули работу всех резервных госпиталей мощностью около семи тысяч человек. Это позволило нам сохранить в полном объеме экстренную и практически в полном объеме плановую помощь", - сообщил Собянин.Мэр отметил, что на сегодняшний день экстренная помощь по сравнению с 2019 годом оказывается больше, плановая сохраняется в таких же объемах."Вся медицинская система осталась работать эффективно", — заключил мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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