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Собянин оценил ситуацию с оказанием плановой медицинской помощи
Собянин оценил ситуацию с оказанием плановой медицинской помощи
Экстренная и плановая помощь в больницах Москвы сохранена и оказывается в полном объеме, несмотря на пандемию коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:44
2020-11-02T13:53
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Экстренная и плановая помощь в больницах Москвы сохранена и оказывается в полном объеме, несмотря на пандемию коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы развернули работу всех резервных госпиталей мощностью около семи тысяч человек. Это позволило нам сохранить в полном объеме экстренную и практически в полном объеме плановую помощь", - сообщил Собянин.Мэр отметил, что на сегодняшний день экстренная помощь по сравнению с 2019 годом оказывается больше, плановая сохраняется в таких же объемах."Вся медицинская система осталась работать эффективно", — заключил мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

Собянин оценил ситуацию с оказанием плановой медицинской помощи

13:44 02.11.2020 (обновлено: 13:53 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Экстренная и плановая помощь в больницах Москвы сохранена и оказывается в полном объеме, несмотря на пандемию коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы развернули работу всех резервных госпиталей мощностью около семи тысяч человек. Это позволило нам сохранить в полном объеме экстренную и практически в полном объеме плановую помощь", - сообщил Собянин.
Мэр отметил, что на сегодняшний день экстренная помощь по сравнению с 2019 годом оказывается больше, плановая сохраняется в таких же объемах.
"Вся медицинская система осталась работать эффективно", — заключил мэр.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
 
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