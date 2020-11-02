https://ria.ru/20201102/snv-3-1582584023.html

Разработчик МБР оценил возможные последствия неподписания СНВ-3

Разработчик МБР оценил возможные последствия неподписания СНВ-3

Если Россия и США не подпишут договор СНВ-3, то это не обозначает, что приближается третья мировая война, заявил генеральный конструктор Московского института... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T03:08

2020-11-02T03:08

2020-11-02T03:08

россия

договор снв-3

сша

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Если Россия и США не подпишут договор СНВ-3, то это не обозначает, что приближается третья мировая война, заявил генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), создатель стратегических ракетных комплексов "Тополь", "Ярс" и "Булава", академик Юрий Соломонов.По его словам, в истории взаимоотношений двух стран были прецеденты, когда договора заканчивались официально, формально, но они договаривались соблюдать их условия без наличия самих договоров. С другой стороны, если взять "клуб ядерных держав", то такие его члены, как Франция, Англия и Китай, вообще находятся вне рамок каких-либо договоров - и ничего, отметил Соломонов."Почему же сейчас должны быть договора между Россией и США, которые как бы стабилизируют ситуацию, связанную с невозможностью отсчета последних минут, секунд до известного катаклизма. Наличие 200 или 300 ядерных боеголовок мощностью от 500 килотонн до мегатонны у одной из стран так же опасно, как и увеличение количества боеголовок от 500 до 1500. Разницы абсолютно никакой нет", - заявил создатель ракетно-ядерного щита России.Срок действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в феврале 2021 года. Документ предполагает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет на подлодках и стратегических бомбардировщиках - до 700.

https://ria.ru/20201027/dogovorennost-1581789898.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, сша, в мире