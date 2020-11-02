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Разработчик МБР оценил возможные последствия неподписания СНВ-3
Разработчик МБР оценил возможные последствия неподписания СНВ-3
Если Россия и США не подпишут договор СНВ-3, то это не обозначает, что приближается третья мировая война, заявил генеральный конструктор Московского института... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T03:08
2020-11-02T03:08
россия
договор снв-3
сша
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Если Россия и США не подпишут договор СНВ-3, то это не обозначает, что приближается третья мировая война, заявил генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), создатель стратегических ракетных комплексов "Тополь", "Ярс" и "Булава", академик Юрий Соломонов.По его словам, в истории взаимоотношений двух стран были прецеденты, когда договора заканчивались официально, формально, но они договаривались соблюдать их условия без наличия самих договоров. С другой стороны, если взять "клуб ядерных держав", то такие его члены, как Франция, Англия и Китай, вообще находятся вне рамок каких-либо договоров - и ничего, отметил Соломонов."Почему же сейчас должны быть договора между Россией и США, которые как бы стабилизируют ситуацию, связанную с невозможностью отсчета последних минут, секунд до известного катаклизма. Наличие 200 или 300 ядерных боеголовок мощностью от 500 килотонн до мегатонны у одной из стран так же опасно, как и увеличение количества боеголовок от 500 до 1500. Разницы абсолютно никакой нет", - заявил создатель ракетно-ядерного щита России.Срок действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в феврале 2021 года. Документ предполагает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет на подлодках и стратегических бомбардировщиках - до 700.
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россия, договор снв-3, сша, в мире

Разработчик МБР оценил возможные последствия неподписания СНВ-3

03:08 02.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГенеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов
Генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Если Россия и США не подпишут договор СНВ-3, то это не обозначает, что приближается третья мировая война, заявил генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), создатель стратегических ракетных комплексов "Тополь", "Ярс" и "Булава", академик Юрий Соломонов.

"И если эти страны (США и Россия - ред.) находятся вне договорной системы, от этого ситуация ведь не усложняется с точки зрения приближения или отдаления от возникновения подобного рода ситуаций. Другое дело, что, безусловно, наличие договоров разряжает не обстановку с точки зрения возникновения потенциальных конфликтов. Оно порождает самое главное во взаимоотношениях между государствами – принцип доверия", - заявил Соломонов в интервью, которое будет опубликовано в ближайшем номере журнала "Национальная оборона".

По его словам, в истории взаимоотношений двух стран были прецеденты, когда договора заканчивались официально, формально, но они договаривались соблюдать их условия без наличия самих договоров. С другой стороны, если взять "клуб ядерных держав", то такие его члены, как Франция, Англия и Китай, вообще находятся вне рамок каких-либо договоров - и ничего, отметил Соломонов.
"Почему же сейчас должны быть договора между Россией и США, которые как бы стабилизируют ситуацию, связанную с невозможностью отсчета последних минут, секунд до известного катаклизма. Наличие 200 или 300 ядерных боеголовок мощностью от 500 килотонн до мегатонны у одной из стран так же опасно, как и увеличение количества боеголовок от 500 до 1500. Разницы абсолютно никакой нет", - заявил создатель ракетно-ядерного щита России.
Срок действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в феврале 2021 года. Документ предполагает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет на подлодках и стратегических бомбардировщиках - до 700.
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РоссияДоговор СНВ-3СШАВ мире
 
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