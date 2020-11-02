https://ria.ru/20201102/snoubording-1582683815.html

На Камчатке откроют центр сноубординга

На Камчатке откроют центр сноубординга

Новый спортивный центр появится в Петропавловске-Камчатском, где уже в этом году откроют новую трассу для сноубордистов, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:37

2020-11-02T16:37

2020-11-02T16:37

камчатский край

владимир солодов

дальний восток

камчатский край

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя — РИА Новости. Новый спортивный центр появится в Петропавловске-Камчатском, где уже в этом году откроют новую трассу для сноубордистов, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.Сноубординг – один из ведущих видов спорта на Камчатке. У спортсменов региона есть серьезные достижения, и на горе Синичкина уже второй год работает спортивная школа, но для дальнейшего развития необходима полноценная инфраструктура. "У любого бюджетного учреждения есть две основные статьи расходов: организация тренировочного процесса и инфраструктурное развитие. Вторая – самая затратная статья расходов. В перспективе, чтобы школа могла полноценно развиваться и реализовались все идеи с трассами, чтобы были освоены все олимпийские дисциплины, нужно, по нашим примерным расчетам, около пятисот миллионов рублей", – рассказал губернатору на встрече председатель Федерации сноуборда Камчатского края Александр Мороз.По словам главы региона Владимира Солодова, договорились о развитии инфраструктуры и формировании центра сноубординга."В этом году здесь начнет функционировать новая трасса, установят подъемник. Все это станет возможным благодаря поддержке министерства по развитию Дальнего Востока и принятому решению в рамках планов социального развития. В этом сезоне здесь начнут тренироваться в дисциплине "фристайл" дети. Со следующего года начнем готовить специальную трассу для фристайла", – сказал губернатор.

https://realty.ria.ru/20201029/aeroport-v-petropavlovske-kamchatskom-1582012266.html

дальний восток

камчатский край

петропавловск-камчатский

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов, дальний восток, камчатский край, петропавловск-камчатский