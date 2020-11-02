Пензенские власти отреставрируют точную копию Смольного института
ПЕНЗА, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил выкупить у частного собственника и отреставрировать историческое здание XIX века в Никольске, которое является точной копией Смольного института в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба правительства области.
Бывшее административное помещение стекольного завода "Красный гигант" в Никольске построено родом Бахметьевых в начале XIХ века, представляет собой двухэтажное сооружение в стиле классицизма и является точной копией Смольного института в Санкт-Петербурге. В настоящие время старинное здание бывшего заводоуправления находится в частной собственности.
"Это историческое здание. Собственник не может его содержать, оно разрушается, а этого допускать мы не должны… Здание прекрасное, его необходимо восстановить. Готовьте проект и предложения по его восстановлению и благоустройству прилегающей территории", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.
Губернатор поручил определить рыночную стоимость здания и подготовить необходимую документацию для приобретения его в государственную или муниципальную собственность.
Центральная часть фасада исторического здания бывшего заводоуправления в Никольске украшена восемью колоннами и балконом. В этом строении находился кабинет владельца завода, а внутри также располагалась сценическая площадка со зрительным залом на 400 мест. Позднее в стенах этой постройки действовал заводской комитет профсоюза рабочих, ставший первым в Пензенской губернии советом рабочих депутатов.