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Пензенская область
Пензенская область
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Пензенские власти отреставрируют точную копию Смольного института
Пензенские власти отреставрируют точную копию Смольного института
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил выкупить у частного собственника и отреставрировать историческое здание XIX века в Никольске, которое... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:30
2020-11-02T15:30
пензенская область
иван белозерцев
пензенская область
санкт-петербург
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ПЕНЗА, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил выкупить у частного собственника и отреставрировать историческое здание XIX века в Никольске, которое является точной копией Смольного института в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба правительства области.Бывшее административное помещение стекольного завода "Красный гигант" в Никольске построено родом Бахметьевых в начале XIХ века, представляет собой двухэтажное сооружение в стиле классицизма и является точной копией Смольного института в Санкт-Петербурге. В настоящие время старинное здание бывшего заводоуправления находится в частной собственности.Губернатор поручил определить рыночную стоимость здания и подготовить необходимую документацию для приобретения его в государственную или муниципальную собственность.Центральная часть фасада исторического здания бывшего заводоуправления в Никольске украшена восемью колоннами и балконом. В этом строении находился кабинет владельца завода, а внутри также располагалась сценическая площадка со зрительным залом на 400 мест. Позднее в стенах этой постройки действовал заводской комитет профсоюза рабочих, ставший первым в Пензенской губернии советом рабочих депутатов.
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пензенская область
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иван белозерцев, пензенская область, санкт-петербург

Пензенские власти отреставрируют точную копию Смольного института

15:30 02.11.2020
 
© РИА Новости / Анна Волкова / Перейти в фотобанкЗдание правительства Санкт-Петербурга
Здание правительства Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Анна Волкова
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ПЕНЗА, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил выкупить у частного собственника и отреставрировать историческое здание XIX века в Никольске, которое является точной копией Смольного института в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба правительства области.
Бывшее административное помещение стекольного завода "Красный гигант" в Никольске построено родом Бахметьевых в начале XIХ века, представляет собой двухэтажное сооружение в стиле классицизма и является точной копией Смольного института в Санкт-Петербурге. В настоящие время старинное здание бывшего заводоуправления находится в частной собственности.
"Это историческое здание. Собственник не может его содержать, оно разрушается, а этого допускать мы не должны… Здание прекрасное, его необходимо восстановить. Готовьте проект и предложения по его восстановлению и благоустройству прилегающей территории", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.
Губернатор поручил определить рыночную стоимость здания и подготовить необходимую документацию для приобретения его в государственную или муниципальную собственность.
Центральная часть фасада исторического здания бывшего заводоуправления в Никольске украшена восемью колоннами и балконом. В этом строении находился кабинет владельца завода, а внутри также располагалась сценическая площадка со зрительным залом на 400 мест. Позднее в стенах этой постройки действовал заводской комитет профсоюза рабочих, ставший первым в Пензенской губернии советом рабочих депутатов.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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Пензенская областьИван БелозерцевПензенская областьСанкт-Петербург
 
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