https://ria.ru/20201102/smolnyy-1582669236.html

Пензенские власти отреставрируют точную копию Смольного института

Пензенские власти отреставрируют точную копию Смольного института

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил выкупить у частного собственника и отреставрировать историческое здание XIX века в Никольске, которое... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:30

2020-11-02T15:30

2020-11-02T15:30

пензенская область

иван белозерцев

пензенская область

санкт-петербург

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ПЕНЗА, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил выкупить у частного собственника и отреставрировать историческое здание XIX века в Никольске, которое является точной копией Смольного института в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба правительства области.Бывшее административное помещение стекольного завода "Красный гигант" в Никольске построено родом Бахметьевых в начале XIХ века, представляет собой двухэтажное сооружение в стиле классицизма и является точной копией Смольного института в Санкт-Петербурге. В настоящие время старинное здание бывшего заводоуправления находится в частной собственности.Губернатор поручил определить рыночную стоимость здания и подготовить необходимую документацию для приобретения его в государственную или муниципальную собственность.Центральная часть фасада исторического здания бывшего заводоуправления в Никольске украшена восемью колоннами и балконом. В этом строении находился кабинет владельца завода, а внутри также располагалась сценическая площадка со зрительным залом на 400 мест. Позднее в стенах этой постройки действовал заводской комитет профсоюза рабочих, ставший первым в Пензенской губернии советом рабочих депутатов.

https://ria.ru/20201102/ambulatorii-1582649775.html

пензенская область

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван белозерцев, пензенская область, санкт-петербург