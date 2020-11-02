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Дело об избиении волгоградца после конфликта в чате переквалифицируют
Дело об избиении волгоградца после конфликта в чате переквалифицируют
Дело, возбужденное по факту избиения волгоградца из-за ссоры в родительском чате, будет переквалифицировано после смерти пострадавшего на более тяжкую статью,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:10
2020-11-02T17:10
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Дело, возбужденное по факту избиения волгоградца из-за ссоры в родительском чате, будет переквалифицировано после смерти пострадавшего на более тяжкую статью, напавшему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает в понедельник пресс-служба областного СУСК РФ.Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина несколько раз ударил рукой по голове посетителя одного из отделений банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата разобраться с мужчиной, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавший был доставлен в больницу, его прооперировали, он находился в коме. В воскресенье он скончался.Ранее сообщалось, что подозреваемого в нападении на мужчину арестовали на два месяца, против него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.По информации ведомства, после смерти пострадавшего уголовное дело поступило в Следственный комитет."Обвиняемый находится под стражей. Его действия переквалифицированы на более тяжкий состав преступления - в ближайшее время подследственному будет предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), санкция которой предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы", - сообщает следственное управление.
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волгоград, происшествия

Дело об избиении волгоградца после конфликта в чате переквалифицируют

17:10 02.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОЛГОГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Дело, возбужденное по факту избиения волгоградца из-за ссоры в родительском чате, будет переквалифицировано после смерти пострадавшего на более тяжкую статью, напавшему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает в понедельник пресс-служба областного СУСК РФ.
Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина несколько раз ударил рукой по голове посетителя одного из отделений банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата разобраться с мужчиной, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавший был доставлен в больницу, его прооперировали, он находился в коме. В воскресенье он скончался.
Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 21:46
Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
Ранее сообщалось, что подозреваемого в нападении на мужчину арестовали на два месяца, против него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
По информации ведомства, после смерти пострадавшего уголовное дело поступило в Следственный комитет.
"Обвиняемый находится под стражей. Его действия переквалифицированы на более тяжкий состав преступления - в ближайшее время подследственному будет предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), санкция которой предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы", - сообщает следственное управление.
Сотрудница полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 18:47
Опубликована переписка в родительском чате, за которую убили волгоградца
 
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