https://ria.ru/20201102/sledstvie-1582691089.html

Дело об избиении волгоградца после конфликта в чате переквалифицируют

Дело об избиении волгоградца после конфликта в чате переквалифицируют

Дело, возбужденное по факту избиения волгоградца из-за ссоры в родительском чате, будет переквалифицировано после смерти пострадавшего на более тяжкую статью,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:10

2020-11-02T17:10

2020-11-02T17:10

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Дело, возбужденное по факту избиения волгоградца из-за ссоры в родительском чате, будет переквалифицировано после смерти пострадавшего на более тяжкую статью, напавшему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает в понедельник пресс-служба областного СУСК РФ.Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина несколько раз ударил рукой по голове посетителя одного из отделений банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата разобраться с мужчиной, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавший был доставлен в больницу, его прооперировали, он находился в коме. В воскресенье он скончался.Ранее сообщалось, что подозреваемого в нападении на мужчину арестовали на два месяца, против него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.По информации ведомства, после смерти пострадавшего уголовное дело поступило в Следственный комитет."Обвиняемый находится под стражей. Его действия переквалифицированы на более тяжкий состав преступления - в ближайшее время подследственному будет предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), санкция которой предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы", - сообщает следственное управление.

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волгоград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, происшествия