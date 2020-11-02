https://ria.ru/20201102/sklad-1582667203.html
Горящий в Москве склад с газовыми баллонами обрушился
Горящий в Москве склад с газовыми баллонами обрушился
Произошло обрушение горящего склада с газовыми баллонами на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:21
2020-11-02T15:21
2020-11-02T15:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582667356_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_635d8287ee74865eab7e9e56e832f98a.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Произошло обрушение горящего склада с газовыми баллонами на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Произошло обрушение строения, в котором хранились баллоны", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что пожарные продолжают борьбу с огнем, соблюдая технику безопасности.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что на юге Москвы на улице Газопровод (район Чертаново Южное) происходят взрывы газовых баллонов при пожаре. По предварительным данным, баллоны находятся в одноэтажном складе. Пожар уже локализован на площади 300 квадратных метров.
https://ria.ru/20201102/pozhar-1582668416.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582667356_240:0:1680:1080_1400x0_80_0_0_47d20ddfbcc9d1822bba6f25fdcba613.jpg
Момент взрыва на складе газовых баллонов в Москве. Кадры очевидцев
Очевидцы сняли на видео момент взрыва на складе газовых баллонов на юге Москвы. По данным МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров.
2020-11-02T15:21
true
PT0M31S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия