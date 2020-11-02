https://ria.ru/20201102/sklad-1582667203.html

Горящий в Москве склад с газовыми баллонами обрушился

Горящий в Москве склад с газовыми баллонами обрушился

Произошло обрушение горящего склада с газовыми баллонами на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:21

2020-11-02T15:21

2020-11-02T15:27

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Произошло обрушение горящего склада с газовыми баллонами на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Произошло обрушение строения, в котором хранились баллоны", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что пожарные продолжают борьбу с огнем, соблюдая технику безопасности.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что на юге Москвы на улице Газопровод (район Чертаново Южное) происходят взрывы газовых баллонов при пожаре. По предварительным данным, баллоны находятся в одноэтажном складе. Пожар уже локализован на площади 300 квадратных метров.

https://ria.ru/20201102/pozhar-1582668416.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент взрыва на складе газовых баллонов в Москве. Кадры очевидцев Очевидцы сняли на видео момент взрыва на складе газовых баллонов на юге Москвы. По данным МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров. 2020-11-02T15:21 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия