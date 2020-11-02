https://ria.ru/20201102/sklad-1582657068.html

В Москве загорелся склад с газовыми баллонами

В Москве загорелся склад с газовыми баллонами

На юге Москвы загорелся одноэтажный склад с газовыми баллонами, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:43

2020-11-02T14:43

2020-11-02T16:06

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На юге Москвы загорелся одноэтажный склад с газовыми баллонами, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.Инцидент произошел на улице Газопровод в Южном Чертаново, были слышны взрывы. По предварительным данным, общий объем баллонов насчитывал 600 кубических метров.Возгорание удалось локализовать и потушить на площади 300 "квадратов", склад обрушился, но огонь перекинулся на газозаправочную станцию.Движение в районе пока перекрыто.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент взрыва на складе газовых баллонов в Москве. Кадры очевидцев Очевидцы сняли на видео момент взрыва на складе газовых баллонов на юге Москвы. По данным МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров. 2020-11-02T14:43 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, москва, происшествия