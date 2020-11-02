https://ria.ru/20201102/sklad-1582657068.html
В Москве загорелся склад с газовыми баллонами
В Москве загорелся склад с газовыми баллонами
На юге Москвы загорелся одноэтажный склад с газовыми баллонами, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:43
2020-11-02T14:43
2020-11-02T16:06
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На юге Москвы загорелся одноэтажный склад с газовыми баллонами, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.Инцидент произошел на улице Газопровод в Южном Чертаново, были слышны взрывы. По предварительным данным, общий объем баллонов насчитывал 600 кубических метров.Возгорание удалось локализовать и потушить на площади 300 "квадратов", склад обрушился, но огонь перекинулся на газозаправочную станцию.Движение в районе пока перекрыто.
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Момент взрыва на складе газовых баллонов в Москве. Кадры очевидцев
Очевидцы сняли на видео момент взрыва на складе газовых баллонов на юге Москвы. По данным МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров.
2020-11-02T14:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, происшествия