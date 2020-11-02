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Глава "Игра-ТВ" объяснила возвращение Скипского в "Что? Где? Когда?"
Глава "Игра-ТВ" объяснила возвращение Скипского в "Что? Где? Когда?"
Юридических оснований для отстранения Михаила Скипского от игры "Что? Где? Когда?" нет, заявила генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ" Наталия Стеценко. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:56
2020-11-02T11:56
2020-11-02T13:56
игра-тв
наталия стеценко
общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Юридических оснований для отстранения Михаила Скипского от игры "Что? Где? Когда?" нет, заявила генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ" Наталия Стеценко.Скипский участвовал в съемках "Что? Где? Когда?" на Первом канале впервые после обвинений в домогательствах.По ее словам, если жить по закону, то нет юридических оснований запрещать кому бы то ни было, включая Скипского, играть в ЧГК.Михаил Скипский — двукратный обладатель "Хрустальной совы" как лучший игрок сезона. В июле его обвинили в домогательствах во времена, когда тот работал учителем в школе в Санкт-Петербурге.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игра-тв, наталия стеценко, общество
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Юридических оснований для отстранения Михаила Скипского от игры "Что? Где? Когда?" нет, заявила генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ" Наталия Стеценко
.
Скипский участвовал в съемках "Что? Где? Когда?" на Первом канале впервые после обвинений в домогательствах.
"Я хочу все-таки сказать тем, кто так волнуется и кто так эмоционально относится к этой теме по поводу того, играть Скипскому или не играть Скипскому. Мне кажется, что, понимаете, вот этот наш двуглавый орел России, он нас все время растаскивает в разные стороны. И мне хочется спросить, вот те люди, которые считают, что в этой ситуации Скипскому не надо было играть, они вообще как хотят жить в этой стране — по закону или по понятиям?" — заявила Стеценко после окончания передачи.
По ее словам, если жить по закону, то нет юридических оснований запрещать кому бы то ни было, включая Скипского, играть в ЧГК.
Михаил Скипский — двукратный обладатель "Хрустальной совы" как лучший игрок сезона. В июле его обвинили в домогательствах во времена, когда тот работал учителем в школе в Санкт-Петербурге.