https://ria.ru/20201102/skipskiy-1582616455.html

Глава "Игра-ТВ" объяснила возвращение Скипского в "Что? Где? Когда?"

Глава "Игра-ТВ" объяснила возвращение Скипского в "Что? Где? Когда?"

Юридических оснований для отстранения Михаила Скипского от игры "Что? Где? Когда?" нет, заявила генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ" Наталия Стеценко. РИА Новости, 02.11.2020

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игра-тв

наталия стеценко

общество

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Юридических оснований для отстранения Михаила Скипского от игры "Что? Где? Когда?" нет, заявила генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ" Наталия Стеценко.Скипский участвовал в съемках "Что? Где? Когда?" на Первом канале впервые после обвинений в домогательствах.По ее словам, если жить по закону, то нет юридических оснований запрещать кому бы то ни было, включая Скипского, играть в ЧГК.Михаил Скипский — двукратный обладатель "Хрустальной совы" как лучший игрок сезона. В июле его обвинили в домогательствах во времена, когда тот работал учителем в школе в Санкт-Петербурге.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игра-тв, наталия стеценко, общество