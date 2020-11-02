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Глава "Игра-ТВ" объяснила возвращение Скипского в "Что? Где? Когда?"
Глава "Игра-ТВ" объяснила возвращение Скипского в "Что? Где? Когда?"
Юридических оснований для отстранения Михаила Скипского от игры "Что? Где? Когда?" нет, заявила генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ" Наталия Стеценко. РИА Новости, 02.11.2020
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игра-тв
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Юридических оснований для отстранения Михаила Скипского от игры "Что? Где? Когда?" нет, заявила генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ" Наталия Стеценко.Скипский участвовал в съемках "Что? Где? Когда?" на Первом канале впервые после обвинений в домогательствах.По ее словам, если жить по закону, то нет юридических оснований запрещать кому бы то ни было, включая Скипского, играть в ЧГК.Михаил Скипский — двукратный обладатель "Хрустальной совы" как лучший игрок сезона. В июле его обвинили в домогательствах во времена, когда тот работал учителем в школе в Санкт-Петербурге.
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игра-тв, наталия стеценко, общество

Глава "Игра-ТВ" объяснила возвращение Скипского в "Что? Где? Когда?"

11:56 02.11.2020 (обновлено: 13:56 02.11.2020)
 
© Фото : @skipsky/ВКонтактеМихаил Скипский
Михаил Скипский - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : @skipsky/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Юридических оснований для отстранения Михаила Скипского от игры "Что? Где? Когда?" нет, заявила генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ" Наталия Стеценко.
Скипский участвовал в съемках "Что? Где? Когда?" на Первом канале впервые после обвинений в домогательствах.

"Я хочу все-таки сказать тем, кто так волнуется и кто так эмоционально относится к этой теме по поводу того, играть Скипскому или не играть Скипскому. Мне кажется, что, понимаете, вот этот наш двуглавый орел России, он нас все время растаскивает в разные стороны. И мне хочется спросить, вот те люди, которые считают, что в этой ситуации Скипскому не надо было играть, они вообще как хотят жить в этой стране — по закону или по понятиям?" — заявила Стеценко после окончания передачи.

По ее словам, если жить по закону, то нет юридических оснований запрещать кому бы то ни было, включая Скипского, играть в ЧГК.
Михаил Скипский — двукратный обладатель "Хрустальной совы" как лучший игрок сезона. В июле его обвинили в домогательствах во времена, когда тот работал учителем в школе в Санкт-Петербурге.
Тест
"Что? Где? Когда?"
10 января, 11:00
 
Игра-ТВНаталия СтеценкоОбщество
 
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