https://ria.ru/20201102/siriya-1582732314.html
Минобороны сообщило о готовящейся провокации боевиков в Идлибе
Минобороны сообщило о готовящейся провокации боевиков в Идлибе
Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) узнал о планах боевиков обвинить сирийские правительственные силы и ВКС России в нанесении ударов по населенным... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T22:04
2020-11-02T22:04
2020-11-02T22:04
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
воздушно-космические силы россии
сирия
дамаск (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_0:86:3333:1961_1400x0_80_0_0_ec8c5717a9e56617ca8629ab4d238525.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) узнал о планах боевиков обвинить сирийские правительственные силы и ВКС России в нанесении ударов по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич."В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили новые сведения о планах террористических группировок обвинить сирийские правительственные силы и ВКС России в нанесении артиллерийских и авиационных ударов по населенным пунктам, находящимся на подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации", - сказал он.Гринкевич сообщил, что боевики хотят нанести БПЛА удар по гражданским объектам в районе населенного пункта Нахлая в Сирии и выложить видео с обвинениями Дамаска и России."Видеозапись последствий постановочного удара боевики намерены разместить на своих пропагандистских ресурсах в сети Интернет с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил и ВКС России", - отметил Гринкевич.
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/ssha-siriya-1582481300.html
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_302:0:3033:2048_1400x0_80_0_0_f569c8410d65b27046a0dff51d4f8567.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр примирения враждующих сторон в сирии, воздушно-космические силы россии, сирия, дамаск (город), в мире