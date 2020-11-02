https://ria.ru/20201102/siriya-1582732314.html

Минобороны сообщило о готовящейся провокации боевиков в Идлибе

Минобороны сообщило о готовящейся провокации боевиков в Идлибе

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) узнал о планах боевиков обвинить сирийские правительственные силы и ВКС России в нанесении ударов по населенным... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T22:04

2020-11-02T22:04

2020-11-02T22:04

война в сирии

центр примирения враждующих сторон в сирии

воздушно-космические силы россии

сирия

дамаск (город)

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) узнал о планах боевиков обвинить сирийские правительственные силы и ВКС России в нанесении ударов по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич."В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили новые сведения о планах террористических группировок обвинить сирийские правительственные силы и ВКС России в нанесении артиллерийских и авиационных ударов по населенным пунктам, находящимся на подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации", - сказал он.Гринкевич сообщил, что боевики хотят нанести БПЛА удар по гражданским объектам в районе населенного пункта Нахлая в Сирии и выложить видео с обвинениями Дамаска и России."Видеозапись последствий постановочного удара боевики намерены разместить на своих пропагандистских ресурсах в сети Интернет с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил и ВКС России", - отметил Гринкевич.

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/ssha-siriya-1582481300.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр примирения враждующих сторон в сирии, воздушно-космические силы россии, сирия, дамаск (город), в мире