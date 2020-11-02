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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201102/siriya-1582732314.html
Минобороны сообщило о готовящейся провокации боевиков в Идлибе
Минобороны сообщило о готовящейся провокации боевиков в Идлибе
Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) узнал о планах боевиков обвинить сирийские правительственные силы и ВКС России в нанесении ударов по населенным... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T22:04
2020-11-02T22:04
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
воздушно-космические силы россии
сирия
дамаск (город)
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) узнал о планах боевиков обвинить сирийские правительственные силы и ВКС России в нанесении ударов по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич."В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили новые сведения о планах террористических группировок обвинить сирийские правительственные силы и ВКС России в нанесении артиллерийских и авиационных ударов по населенным пунктам, находящимся на подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации", - сказал он.Гринкевич сообщил, что боевики хотят нанести БПЛА удар по гражданским объектам в районе населенного пункта Нахлая в Сирии и выложить видео с обвинениями Дамаска и России."Видеозапись последствий постановочного удара боевики намерены разместить на своих пропагандистских ресурсах в сети Интернет с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил и ВКС России", - отметил Гринкевич.
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/ssha-siriya-1582481300.html
сирия
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центр примирения враждующих сторон в сирии, воздушно-космические силы россии, сирия, дамаск (город), в мире

Минобороны сообщило о готовящейся провокации боевиков в Идлибе

22:04 02.11.2020
 
© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : SANA
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) узнал о планах боевиков обвинить сирийские правительственные силы и ВКС России в нанесении ударов по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили новые сведения о планах террористических группировок обвинить сирийские правительственные силы и ВКС России в нанесении артиллерийских и авиационных ударов по населенным пунктам, находящимся на подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации", - сказал он.
Гринкевич сообщил, что боевики хотят нанести БПЛА удар по гражданским объектам в районе населенного пункта Нахлая в Сирии и выложить видео с обвинениями Дамаска и России.
"Видеозапись последствий постановочного удара боевики намерены разместить на своих пропагандистских ресурсах в сети Интернет с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил и ВКС России", - отметил Гринкевич.
Американский военный в районе сирийского населенного пункта Манбидж - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 20:25
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Война в СирииЦентр примирения враждующих сторон в СирииВоздушно-космические силы РоссииСирияДамаск (город)В мире
 
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