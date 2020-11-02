Челябинский школьник поделился впечатлениями от общения с Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена"
АРТЕК (Крым), 2 ноя - РИА Новости. Школьник Иван Савинов из города Снежинск Челябинской области после общения с президентом России Владимиром Путиным рассказал РИА Новости о своих впечатлениях от беседы, а также сообщил, что его родители записали этот разговор с телевизора и прислали ему.
Иван Савинов – финалист конкурса "Большая перемена" – из "Артека" пообщался с президентом с помощью видеосвязи. Он поблагодарил российского лидера за возвращение Крыма в состав России, рассказал, как он с семьей проехал по Крымскому мосту на полуостров, попросил развивать в стране железнодорожную скоростную сеть. Президент передал родителям мальчика привет и поблагодарил их за сына.
"Очень доволен, давно хотел пообщаться. Думал вживую, а тут такая возможность представилась – онлайн, но эмоции те же, если бы я общался вживую, это же прямой эфир. Я понимаю масштаб мероприятия, куда я попал. Доволен очень", - рассказал Савинов.
Иван рассказал, что его семья с 2015 года ежегодно приезжала на отдых в Крым, в том числе после постройки Крымского моста на автомобиле. Отдыхали в Феодосии, Ялте, Севастополе. Родители уже связались с Иваном и даже переслали запись разговора их сына с президентом.
"Они уже мне написали и даже отослали запись с телевизора. Привет родному Челябинску и всей Челябинской области!" - сказал Иван.
Финал всероссийского конкурса "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" – открылся в понедельник в международном детском центре "Артек" в Крыму. В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1,2 тысячи человек.
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