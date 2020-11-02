https://ria.ru/20201102/shkolnik-1582682722.html

Челябинский школьник поделился впечатлениями от общения с Путиным

Челябинский школьник поделился впечатлениями от общения с Путиным

Школьник Иван Савинов из города Снежинск Челябинской области после общения с президентом России Владимиром Путиным рассказал РИА Новости о своих впечатлениях от РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:34

2020-11-02T16:34

2020-11-02T16:34

артек

владимир путин

челябинская область

общество

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АРТЕК (Крым), 2 ноя - РИА Новости. Школьник Иван Савинов из города Снежинск Челябинской области после общения с президентом России Владимиром Путиным рассказал РИА Новости о своих впечатлениях от беседы, а также сообщил, что его родители записали этот разговор с телевизора и прислали ему.Иван Савинов – финалист конкурса "Большая перемена" – из "Артека" пообщался с президентом с помощью видеосвязи. Он поблагодарил российского лидера за возвращение Крыма в состав России, рассказал, как он с семьей проехал по Крымскому мосту на полуостров, попросил развивать в стране железнодорожную скоростную сеть. Президент передал родителям мальчика привет и поблагодарил их за сына.Иван рассказал, что его семья с 2015 года ежегодно приезжала на отдых в Крым, в том числе после постройки Крымского моста на автомобиле. Отдыхали в Феодосии, Ялте, Севастополе. Родители уже связались с Иваном и даже переслали запись разговора их сына с президентом."Они уже мне написали и даже отослали запись с телевизора. Привет родному Челябинску и всей Челябинской области!" - сказал Иван.Финал всероссийского конкурса "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" – открылся в понедельник в международном детском центре "Артек" в Крыму. В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20201102/deti-1582654899.html

https://sn.ria.ru/20201023/mezhdunarodnaya-olimpiada-po-astronomii-i-astrofizike-1581248183.html

челябинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артек, владимир путин, челябинская область, общество