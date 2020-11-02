https://ria.ru/20201102/shestun-1582660941.html

Автозак с Шестуном попал в ДТП

Автозак с Шестуном попал в ДТП

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, содержащийся в СИЗО по обвинению во взяточничестве и мошенничестве, получил травмы, когда... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:58

2020-11-02T14:58

2020-11-02T15:05

александр шестун

генеральная прокуратура рф

московская область (подмосковье)

серпуховский район

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, содержащийся в СИЗО по обвинению во взяточничестве и мошенничестве, получил травмы, когда автозак с ним по пути из суда в изолятор попал в аварию, сообщила РИА Новости супруга экс-чиновника Юлия Шестун."После заседания в Подольском городском суде вечером 30 октября автозак "Газель" с Александром Вячеславовичем попал в ДТП на Варшавском шоссе. Другая "Газель" пошла на обгон и резко дала по тормозам, из-за этого машину отбросило на рельсы трамвайных путей. Удар был такой силы, что у автозака отлетело переднее колесо, в борту была большая пробоина. Александр Вячеславович сильно ударился головой о решетку и повредил правый тазобедренный сустав", - рассказала собеседница агентства.Позже Шестуна на другом транспорте всё-таки доставили в СИЗО, где он, по ее утверждению, не получил квалифицированной медицинской помощи."В СИЗО ему предложили пройти осмотр у дежурного офтальмолога, хотя здесь необходимо пройти исследование на аппарате МРТ. По этой причине он ходатайствовал в суде об обследовании у невропатолога на предмет сотрясения головного мозга, пожаловался суду на боли в тазобедренном суставе, тошноту, рвоту, головную боль", - добавила супруга.Шестуну вменяется получение особо крупной взятки, такого же размера мошенничество и легализация денег, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности. Экс-чиновник вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.По версии следствия, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.По искам Генпрокуратуры у Шестуна и соответчиков судами изъяты объекты недвижимости, машины, речной транспорт и многое другое на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению ГП РФ, все эти активы Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что привело к его существенному обогащению.Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО мужчина несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился к 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. В конце декабря прошлого года врачам пришлось принудительно кормить Шестуна.

https://ria.ru/20190604/1555252555.html

https://ria.ru/20190517/1553588350.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1575044327.html

московская область (подмосковье)

серпуховский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр шестун, генеральная прокуратура рф, московская область (подмосковье), серпуховский район, происшествия