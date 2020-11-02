Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201102/shestun-1582660941.html
Автозак с Шестуном попал в ДТП
Автозак с Шестуном попал в ДТП
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, содержащийся в СИЗО по обвинению во взяточничестве и мошенничестве, получил травмы, когда... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:58
2020-11-02T15:05
александр шестун
генеральная прокуратура рф
московская область (подмосковье)
серпуховский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/100209/70/1002097012_0:102:3280:1947_1400x0_80_0_0_691e38ac5e8aee320d0687d7521e60b5.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, содержащийся в СИЗО по обвинению во взяточничестве и мошенничестве, получил травмы, когда автозак с ним по пути из суда в изолятор попал в аварию, сообщила РИА Новости супруга экс-чиновника Юлия Шестун."После заседания в Подольском городском суде вечером 30 октября автозак "Газель" с Александром Вячеславовичем попал в ДТП на Варшавском шоссе. Другая "Газель" пошла на обгон и резко дала по тормозам, из-за этого машину отбросило на рельсы трамвайных путей. Удар был такой силы, что у автозака отлетело переднее колесо, в борту была большая пробоина. Александр Вячеславович сильно ударился головой о решетку и повредил правый тазобедренный сустав", - рассказала собеседница агентства.Позже Шестуна на другом транспорте всё-таки доставили в СИЗО, где он, по ее утверждению, не получил квалифицированной медицинской помощи."В СИЗО ему предложили пройти осмотр у дежурного офтальмолога, хотя здесь необходимо пройти исследование на аппарате МРТ. По этой причине он ходатайствовал в суде об обследовании у невропатолога на предмет сотрясения головного мозга, пожаловался суду на боли в тазобедренном суставе, тошноту, рвоту, головную боль", - добавила супруга.Шестуну вменяется получение особо крупной взятки, такого же размера мошенничество и легализация денег, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности. Экс-чиновник вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.По версии следствия, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.По искам Генпрокуратуры у Шестуна и соответчиков судами изъяты объекты недвижимости, машины, речной транспорт и многое другое на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению ГП РФ, все эти активы Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что привело к его существенному обогащению.Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО мужчина несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился к 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. В конце декабря прошлого года врачам пришлось принудительно кормить Шестуна.
https://ria.ru/20190604/1555252555.html
https://ria.ru/20190517/1553588350.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1575044327.html
московская область (подмосковье)
серпуховский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/100209/70/1002097012_275:0:3006:2048_1400x0_80_0_0_845b7d3293880d2da5cc25da4fde5794.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр шестун, генеральная прокуратура рф, московская область (подмосковье), серпуховский район, происшествия

Автозак с Шестуном попал в ДТП

14:58 02.11.2020 (обновлено: 15:05 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкАвтозак ФСИН России
Автозак ФСИН России - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, содержащийся в СИЗО по обвинению во взяточничестве и мошенничестве, получил травмы, когда автозак с ним по пути из суда в изолятор попал в аварию, сообщила РИА Новости супруга экс-чиновника Юлия Шестун.
"После заседания в Подольском городском суде вечером 30 октября автозак "Газель" с Александром Вячеславовичем попал в ДТП на Варшавском шоссе. Другая "Газель" пошла на обгон и резко дала по тормозам, из-за этого машину отбросило на рельсы трамвайных путей. Удар был такой силы, что у автозака отлетело переднее колесо, в борту была большая пробоина. Александр Вячеславович сильно ударился головой о решетку и повредил правый тазобедренный сустав", - рассказала собеседница агентства.
Супруга бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия - РИА Новости, 1920, 04.06.2019
4 июня 2019, 16:32
Супруга Шестуна назвала себя женой декабриста
Позже Шестуна на другом транспорте всё-таки доставили в СИЗО, где он, по ее утверждению, не получил квалифицированной медицинской помощи.
"В СИЗО ему предложили пройти осмотр у дежурного офтальмолога, хотя здесь необходимо пройти исследование на аппарате МРТ. По этой причине он ходатайствовал в суде об обследовании у невропатолога на предмет сотрясения головного мозга, пожаловался суду на боли в тазобедренном суставе, тошноту, рвоту, головную боль", - добавила супруга.
Шестуну вменяется получение особо крупной взятки, такого же размера мошенничество и легализация денег, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности. Экс-чиновник вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.
Денежные купюры России - РИА Новости, 1920, 17.05.2019
17 мая 2019, 17:44
Самые крупные суммы, изъятые у фигурантов уголовных дел в России
По версии следствия, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.
По искам Генпрокуратуры у Шестуна и соответчиков судами изъяты объекты недвижимости, машины, речной транспорт и многое другое на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению ГП РФ, все эти активы Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что привело к его существенному обогащению.
Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО мужчина несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился к 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. В конце декабря прошлого года врачам пришлось принудительно кормить Шестуна.
Посетители у входа в отделение пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля, 14:07Сказано в эфире
"Нет подводных камней". Конфискованные средства хотят передавать в ПФРМинфин готовит законодательные поправки, которые позволят перечислять в Пенсионный фонд конфискованные средства, полученные незаконным путем. В чем смысл такого шага, объяснил в интервью радио Sputnik эксперт Алексей Зубец.
 
Александр ШестунГенеральная прокуратура РФМосковская область (Подмосковье)Серпуховский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:09СМИ: не менее 15 человек пострадали при стрельбе в Вене
01:07Глава Евросовета осудил нападения в Вене
01:05МВД Австрии пока не квалифицировало нападения в Вене как теракт
01:04МВД Австрии сообщило об одном убитом прохожем в Вене
01:03СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены
01:00СМИ: полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton
00:59МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
Лента новостейМолния