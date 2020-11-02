https://ria.ru/20201102/shans-1582586285.html

Пушков назвал упущенный Украиной шанс

Пушков назвал упущенный Украиной шанс

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о том,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T06:08

2020-11-02T06:08

2020-11-02T06:08

даниил гетманцев

верховная рада украины

алексей пушков

польша

франция

украина

в мире

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о том, что сделать из Украины Францию не получится при жизни следующего поколения жителей страны.Ранее депутат от партии "Слуга народа" заявил, что на то, чтобы догнать Польшу по уровню ВВП на душу населения, Киеву необходимо минимум 40 лет, при этом сверхзадача для украинских властей – догнать Белоруссию или Россию."Шанс у Украины на повышение уровня жизни был - в случае развития торгово-экономических связей и с Россией, и с Европой", - написал Пушков в Twitter.По его словам, при такой политике в 2011-2013 годах Украина демонстрировала "приличные" темпы роста экономики, а ее ВВП приблизился к 200 миллиардам долларов."Но был раскручен майдан и Украина свой шанс провалила", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20201101/zelenskiy-1582554070.html

польша

франция

украина

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

даниил гетманцев, верховная рада украины, алексей пушков, польша, франция, украина, в мире