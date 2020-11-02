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Пушков назвал упущенный Украиной шанс
Пушков назвал упущенный Украиной шанс
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о том,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T06:08
2020-11-02T06:08
даниил гетманцев
верховная рада украины
алексей пушков
польша
франция
украина
в мире
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о том, что сделать из Украины Францию не получится при жизни следующего поколения жителей страны.Ранее депутат от партии "Слуга народа" заявил, что на то, чтобы догнать Польшу по уровню ВВП на душу населения, Киеву необходимо минимум 40 лет, при этом сверхзадача для украинских властей – догнать Белоруссию или Россию."Шанс у Украины на повышение уровня жизни был - в случае развития торгово-экономических связей и с Россией, и с Европой", - написал Пушков в Twitter.По его словам, при такой политике в 2011-2013 годах Украина демонстрировала "приличные" темпы роста экономики, а ее ВВП приблизился к 200 миллиардам долларов."Но был раскручен майдан и Украина свой шанс провалила", - заключил сенатор.
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даниил гетманцев, верховная рада украины, алексей пушков, польша, франция, украина, в мире

Пушков назвал упущенный Украиной шанс

06:08 02.11.2020
 
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о том, что сделать из Украины Францию не получится при жизни следующего поколения жителей страны.
Ранее депутат от партии "Слуга народа" заявил, что на то, чтобы догнать Польшу по уровню ВВП на душу населения, Киеву необходимо минимум 40 лет, при этом сверхзадача для украинских властей – догнать Белоруссию или Россию.
"Шанс у Украины на повышение уровня жизни был - в случае развития торгово-экономических связей и с Россией, и с Европой", - написал Пушков в Twitter.
По его словам, при такой политике в 2011-2013 годах Украина демонстрировала "приличные" темпы роста экономики, а ее ВВП приблизился к 200 миллиардам долларов.
"Но был раскручен майдан и Украина свой шанс провалила", - заключил сенатор.
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Даниил ГетманцевВерховная Рада УкраиныАлексей ПушковПольшаФранцияУкраинаВ мире
 
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