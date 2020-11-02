https://ria.ru/20201102/semya-1582631845.html
В ОП предложили усилить поддержку многодетных семей
В ОП предложили усилить поддержку многодетных семей
Нужно предпринять максимальные меры для поддержки рождаемости в России, обратить внимание на многодетные семьи, так как женщин, которые могут родить третьего... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:52
2020-11-02T12:52
2020-11-02T12:52
сергей рыбальченко
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Нужно предпринять максимальные меры для поддержки рождаемости в России, обратить внимание на многодетные семьи, так как женщин, которые могут родить третьего ребёнка, в стране очень много, считает председатель Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко."Дело в том, что мы должны принять максимальные меры, которые бы способствовали рождаемости, прежде всего обратить внимание на демографически важные группы... На поддержку многодетных семей", - сказал он на форуме "Сообщество".По словам Рыбальченко, когорта женщин, которые могут родить третьего ребёнка, сегодня в стране максимальна и будет сокращаться на протяжении 12 лет.
https://ria.ru/20201102/podderzhka-1582610029.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рыбальченко, общество