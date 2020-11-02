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В ОП предложили усилить поддержку многодетных семей
В ОП предложили усилить поддержку многодетных семей
Нужно предпринять максимальные меры для поддержки рождаемости в России, обратить внимание на многодетные семьи, так как женщин, которые могут родить третьего... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:52
2020-11-02T12:52
сергей рыбальченко
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Нужно предпринять максимальные меры для поддержки рождаемости в России, обратить внимание на многодетные семьи, так как женщин, которые могут родить третьего ребёнка, в стране очень много, считает председатель Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко."Дело в том, что мы должны принять максимальные меры, которые бы способствовали рождаемости, прежде всего обратить внимание на демографически важные группы... На поддержку многодетных семей", - сказал он на форуме "Сообщество".По словам Рыбальченко, когорта женщин, которые могут родить третьего ребёнка, сегодня в стране максимальна и будет сокращаться на протяжении 12 лет.
https://ria.ru/20201102/podderzhka-1582610029.html
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сергей рыбальченко, общество

В ОП предложили усилить поддержку многодетных семей

12:52 02.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОтправка гуманитарного груза для соотечественников, преподавателей и студентов в Латакию
Отправка гуманитарного груза для соотечественников, преподавателей и студентов в Латакию - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Нужно предпринять максимальные меры для поддержки рождаемости в России, обратить внимание на многодетные семьи, так как женщин, которые могут родить третьего ребёнка, в стране очень много, считает председатель Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
"Дело в том, что мы должны принять максимальные меры, которые бы способствовали рождаемости, прежде всего обратить внимание на демографически важные группы... На поддержку многодетных семей", - сказал он на форуме "Сообщество".
По словам Рыбальченко, когорта женщин, которые могут родить третьего ребёнка, сегодня в стране максимальна и будет сокращаться на протяжении 12 лет.
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
11:16
В Минтруде рассказали о мерах поддержки семей
 
Сергей РыбальченкоОбщество
 
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