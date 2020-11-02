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https://ria.ru/20201102/semya-1582329422.html
В Томской области кураторы случая помогли 1000 детей остаться в семье
В Томской области кураторы случая помогли 1000 детей остаться в семье
С начала года так называемые кураторы случая в Томской области помогли оставить с кровными родителями 1072 ребенка. Таким образом, они разрешили конфликты в 471 РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T08:00
2020-11-02T08:03
хорошие новости
хорошие новости
томская область
общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. С начала года так называемые кураторы случая в Томской области помогли оставить с кровными родителями 1072 ребенка. Таким образом, они разрешили конфликты в 471 семье. При этом для специалистов важнее всего здоровье и безопасность детей, сообщила РИА Новости консультант комитета правового обеспечения, организационно-кадровой работы и государственного заказа Юлия Траутман.В области более 10 лет действует инновационная модель профилактики социального сиротства. Это система, при которой специалисты сопровождают семьи, где нарушаются права ребенка. Они подключаются к работе после того, как органы опеки получают сигнал о таком нарушении. С каждой семьей работают индивидуально, ведь проблемы в каждом доме свои."Случай = семья. Куратор случая – подготовленный социальный работник, который знает все о нарушении прав ребенка в семье, все риски, как их квалифицировать, как их профилактировать. Буквально знает, как выводить семью из кризиса. Он составляет межведомственный план защиты ребенка и социальной реабилитации семьи", — рассказала Траутман.Куратор оценивает ситуацию и привлекает к делу необходимые инстанции, они начинают взаимодействовать в соответствии с его планом. Работа регламентирована от самого начала до конца. Для этого принят специальный порядок выявления детей, которым угрожает домашнее насилие, и система оценки рисков в семье по 11 пунктам. Над проектом работали сотрудники Всероссийского фонда профилактики социального сиротства.В среднем социальный патронаж длится до одного года. Куратор регулярно проводит переоценку ситуации в семье и может продлить случай, если это необходимо. Если ситуацию изменить не получается, то подключаются органы опеки и начинают процесс лишения родительских прав."Как сообщила начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргарита Шапарева, почти в 80% случаев после проделанной работы, ситуация в семьях улучшается и дети остаются под одной крышей с кровными родителями", — отмечается на сайте правительства области.10 лет работы программы показали положительный результат, говорит Траутман. С каждым годом доля детей сирот от всего детского населения региона уменьшается, притом, что общее количество детского населения растет. Она подчеркивает, что приоритет сотрудников — благополучие детей, а не сохранение семьи.Томская область стала первой, где появилась программа кураторов случая. Именно здесь была разработана система профилактики. На сегодняшний день кураторы случая работают во многих регионах. Единой статистики о работе таких специалистов нет.По телефону горячей линии департамента по вопросам семьи и детей Томской области (3822) 713-985 принимаются сигналы о случаях, когда дети подвергаются жестокому или пренебрежительному отношению в семье и им нужна защита специалистов. Сообщить о подобных случаях также можно в отделы опеки и попечительства или по единому детскому телефону доверия 8-800-2000-122.
https://ria.ru/20201030/shkola-1582235548.html
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РИА Новости
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хорошие новости, томская область, общество

В Томской области кураторы случая помогли 1000 детей остаться в семье

08:00 02.11.2020 (обновлено: 08:03 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев Родители с детьми отдыхают в парке
 Родители с детьми отдыхают в парке - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. С начала года так называемые кураторы случая в Томской области помогли оставить с кровными родителями 1072 ребенка. Таким образом, они разрешили конфликты в 471 семье. При этом для специалистов важнее всего здоровье и безопасность детей, сообщила РИА Новости консультант комитета правового обеспечения, организационно-кадровой работы и государственного заказа Юлия Траутман.
В области более 10 лет действует инновационная модель профилактики социального сиротства. Это система, при которой специалисты сопровождают семьи, где нарушаются права ребенка. Они подключаются к работе после того, как органы опеки получают сигнал о таком нарушении. С каждой семьей работают индивидуально, ведь проблемы в каждом доме свои.
"Случай = семья. Куратор случая – подготовленный социальный работник, который знает все о нарушении прав ребенка в семье, все риски, как их квалифицировать, как их профилактировать. Буквально знает, как выводить семью из кризиса. Он составляет межведомственный план защиты ребенка и социальной реабилитации семьи", — рассказала Траутман.
Куратор оценивает ситуацию и привлекает к делу необходимые инстанции, они начинают взаимодействовать в соответствии с его планом. Работа регламентирована от самого начала до конца. Для этого принят специальный порядок выявления детей, которым угрожает домашнее насилие, и система оценки рисков в семье по 11 пунктам. Над проектом работали сотрудники Всероссийского фонда профилактики социального сиротства.
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В среднем социальный патронаж длится до одного года. Куратор регулярно проводит переоценку ситуации в семье и может продлить случай, если это необходимо. Если ситуацию изменить не получается, то подключаются органы опеки и начинают процесс лишения родительских прав.
"Как сообщила начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргарита Шапарева, почти в 80% случаев после проделанной работы, ситуация в семьях улучшается и дети остаются под одной крышей с кровными родителями", — отмечается на сайте правительства области.
10 лет работы программы показали положительный результат, говорит Траутман. С каждым годом доля детей сирот от всего детского населения региона уменьшается, притом, что общее количество детского населения растет. Она подчеркивает, что приоритет сотрудников — благополучие детей, а не сохранение семьи.
"Главная цель и задача – сохранить кровную семью для ребенка, но важнейший критерий – его безопасность. И если здоровью что-то угрожает, то его могут временно поселить в специальное учреждение или устроить в реабилитационный центр, где он находится в течение дня, туда же приходят родители работать со специалистами", — рассказывает Юлия Траутман.
Томская область стала первой, где появилась программа кураторов случая. Именно здесь была разработана система профилактики. На сегодняшний день кураторы случая работают во многих регионах. Единой статистики о работе таких специалистов нет.
По телефону горячей линии департамента по вопросам семьи и детей Томской области (3822) 713-985 принимаются сигналы о случаях, когда дети подвергаются жестокому или пренебрежительному отношению в семье и им нужна защита специалистов. Сообщить о подобных случаях также можно в отделы опеки и попечительства или по единому детскому телефону доверия 8-800-2000-122.
 
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