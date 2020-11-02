Санду пообещала, что не подведет жителей Молдавии

"Спасибо всем вам, кто вышел на выборы и проголосовал. Наша общая цель - освободить бизнес, создать рабочие места, повысить зарплаты, пенсии и пособия в интересах всех граждан Молдовы и в интересах нашей страны. Я очень благодарна за ваше участие, я не подведу вас вне зависимости от того, за кого вы проголосовали - сказала она на пресс-конференции.