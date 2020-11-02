Санду пообещала, что не подведет жителей Молдавии
© РИА Новости / Максим БлиновКандидат на пост президента Молдавии Майя Санду после голосования на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" и кандидат на пост главы государства Майя Санду заявила, что не подведет граждан страны вне зависимости от того, за кого они отдали голос в первом туре президентских выборов.
"Спасибо всем вам, кто вышел на выборы и проголосовал. Наша общая цель - освободить бизнес, создать рабочие места, повысить зарплаты, пенсии и пособия в интересах всех граждан Молдовы и в интересах нашей страны. Я очень благодарна за ваше участие, я не подведу вас вне зависимости от того, за кого вы проголосовали - сказала она на пресс-конференции.
Политик уверена, что вместе с гражданами Молдавии принесет в страну перемены к лучшему.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.
По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Санду побеждает в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, обходя действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов.