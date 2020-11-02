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Эксперты рассказали, что пассажиры чаще всего теряют в салоне самолета
Эксперты рассказали, что пассажиры чаще всего теряют в салоне самолета
Инженеры британской авиакомпании рассказали, какие потерянные пассажирами вещи они чаще всего находят в салоне самолета, когда начинают его ремонтировать,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T01:43
2020-11-02T01:43
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Инженеры британской авиакомпании рассказали, какие потерянные пассажирами вещи они чаще всего находят в салоне самолета, когда начинают его ремонтировать, сообщает Express.Кэти Джонсон объяснила: "Мы осматриваем и ремонтируем лайнер, проверяем, функционируют ли кресла, работает ли система развлечений в полете, — объясняет она. – И я уже стала настоящим экспертом в деле поиска беспроводных наушников".AirPods или коробки для их хранения чаще всего закатываются в щели.Помимо наушников, сотрудники авиакомпании регулярно находят на борту потерянные мобильные телефоны, подушки для шеи, бутылки с водой, предметы одежды, шарфы, очки, зажигалки, фотоаппараты и паспорта.Бывают и необычные находки. Например, поддельные паспорта или животное в переноске. Причем однажды найти хозяина кошки так и не удалось, ее передали в приют. Еще в салоне самолета остаются рюкзаки, костыли, обручальные кольца, снаряжение для дайвинга и доски для серфинга.В Британии создана онлайн-база данных потерянных на борту вещей. Пассажиры могу связаться с аэропортом и вернуть их.
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581147701.html
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туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, великобритания

Эксперты рассказали, что пассажиры чаще всего теряют в салоне самолета

01:43 02.11.2020
 
© Depositphotos / edmond77Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Depositphotos / edmond77
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Инженеры британской авиакомпании рассказали, какие потерянные пассажирами вещи они чаще всего находят в салоне самолета, когда начинают его ремонтировать, сообщает Express.
Кэти Джонсон объяснила: "Мы осматриваем и ремонтируем лайнер, проверяем, функционируют ли кресла, работает ли система развлечений в полете, — объясняет она. – И я уже стала настоящим экспертом в деле поиска беспроводных наушников".
AirPods или коробки для их хранения чаще всего закатываются в щели.
Помимо наушников, сотрудники авиакомпании регулярно находят на борту потерянные мобильные телефоны, подушки для шеи, бутылки с водой, предметы одежды, шарфы, очки, зажигалки, фотоаппараты и паспорта.
Бывают и необычные находки. Например, поддельные паспорта или животное в переноске. Причем однажды найти хозяина кошки так и не удалось, ее передали в приют.
Еще в салоне самолета остаются рюкзаки, костыли, обручальные кольца, снаряжение для дайвинга и доски для серфинга.
В Британии создана онлайн-база данных потерянных на борту вещей. Пассажиры могу связаться с аэропортом и вернуть их.
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