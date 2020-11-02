https://ria.ru/20201102/samolety-1582381507.html

Эксперты рассказали, что пассажиры чаще всего теряют в салоне самолета

Эксперты рассказали, что пассажиры чаще всего теряют в салоне самолета

Инженеры британской авиакомпании рассказали, какие потерянные пассажирами вещи они чаще всего находят в салоне самолета, когда начинают его ремонтировать,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T01:43

2020-11-02T01:43

2020-11-02T01:43

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Инженеры британской авиакомпании рассказали, какие потерянные пассажирами вещи они чаще всего находят в салоне самолета, когда начинают его ремонтировать, сообщает Express.Кэти Джонсон объяснила: "Мы осматриваем и ремонтируем лайнер, проверяем, функционируют ли кресла, работает ли система развлечений в полете, — объясняет она. – И я уже стала настоящим экспертом в деле поиска беспроводных наушников".AirPods или коробки для их хранения чаще всего закатываются в щели.Помимо наушников, сотрудники авиакомпании регулярно находят на борту потерянные мобильные телефоны, подушки для шеи, бутылки с водой, предметы одежды, шарфы, очки, зажигалки, фотоаппараты и паспорта.Бывают и необычные находки. Например, поддельные паспорта или животное в переноске. Причем однажды найти хозяина кошки так и не удалось, ее передали в приют. Еще в салоне самолета остаются рюкзаки, костыли, обручальные кольца, снаряжение для дайвинга и доски для серфинга.В Британии создана онлайн-база данных потерянных на борту вещей. Пассажиры могу связаться с аэропортом и вернуть их.

https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581147701.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, великобритания