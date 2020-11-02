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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201102/rouble-1582725975.html
Экономисты спрогнозировали курс рубля после резкого падения
Экономисты спрогнозировали курс рубля после резкого падения
Экономисты, опрошенные РБК, спрогнозировали курс рубля после сегодняшнего падения по отношению к доллару и евро. Ранее днем курс евро превысил 94 рубля, а... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T20:34
2020-11-02T20:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
евгений долгин
дональд трамп
джо байден
альфа-банк
совкомбанк
евро
доллар
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Экономисты, опрошенные РБК, спрогнозировали курс рубля после сегодняшнего падения по отношению к доллару и евро. Ранее днем курс евро превысил 94 рубля, а доллара — 80. Это рекордные значения с 2014 года.Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что ближайшие дни будут непростыми для российской валюты. По ее мнению, если победит Джо Байден, а сторонники Дональда Трампа будут это оспаривать, к риску введения новых антироссийских санкций добавится общая неопределенность на мировых рынках, и тогда курс рубля опустится до 85 за доллар.Второй сценарий Орлова считает приемлемым. По мнению собеседницы, сейчас обоснованный курс доллара — 73-74 рубля, а нынешнее ослабление российской валюты не связано с фундаментальными рисками."Если завтра победит Трамп, все эти риски уйдут с повестки дня", — считает она.Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин согласен, что курс рубля зависит от событий в Штатах.При этом, утверждает Долгин, при стабилизации рынков и продолжении прежнего внешнеполитического курса рубль может вернуться на уровень 70-75 за доллар к концу года. Эксперт подчеркнул, что сейчас рубль сильно недооценен, но такая ситуация может сохраниться достаточно долго.В свою очередь, главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров считает, что даже в случае победы Байдена за доллар будут давать 77-80 рублей, так как в цене российских активов уже заложено негативное влияние такого сценария.В первом-втором квартале следующего года рубль может укрепиться, прогнозирует главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Он считает, что это произойдет при появлении эффективной вакцины от коронавируса и уходе "геополитической премии" из цен российских активов. По мнению эксперта, курс рубля вырастет до 73-76 за доллар и 86-89 за евро.
https://ria.ru/20201102/kurs-1582621667.html
https://ria.ru/20201101/rubl-1582505961.html
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россия, евгений долгин, дональд трамп, джо байден, альфа-банк, совкомбанк, евро, доллар, рубль, экономика

Экономисты спрогнозировали курс рубля после резкого падения

20:34 02.11.2020 (обновлено: 20:58 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Экономисты, опрошенные РБК, спрогнозировали курс рубля после сегодняшнего падения по отношению к доллару и евро. Ранее днем курс евро превысил 94 рубля, а доллара — 80. Это рекордные значения с 2014 года.
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что ближайшие дни будут непростыми для российской валюты. По ее мнению, если победит Джо Байден, а сторонники Дональда Трампа будут это оспаривать, к риску введения новых антироссийских санкций добавится общая неопределенность на мировых рынках, и тогда курс рубля опустится до 85 за доллар.
"Вопрос в том, останемся ли мы в интервале 80-85 рублей за доллар или же вернемся в интервал 70-75", — добавила она.
Второй сценарий Орлова считает приемлемым. По мнению собеседницы, сейчас обоснованный курс доллара — 73-74 рубля, а нынешнее ослабление российской валюты не связано с фундаментальными рисками.
"Если завтра победит Трамп, все эти риски уйдут с повестки дня", — считает она.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
12:18Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В Кремле прокомментировали падение курса рубля
Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин согласен, что курс рубля зависит от событий в Штатах.
"Если итоги выборов будут оспорены, то весь мир может уйти в очередной виток бегства от рисков", — прогнозирует экономист.
При этом, утверждает Долгин, при стабилизации рынков и продолжении прежнего внешнеполитического курса рубль может вернуться на уровень 70-75 за доллар к концу года. Эксперт подчеркнул, что сейчас рубль сильно недооценен, но такая ситуация может сохраниться достаточно долго.
В свою очередь, главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров считает, что даже в случае победы Байдена за доллар будут давать 77-80 рублей, так как в цене российских активов уже заложено негативное влияние такого сценария.
В первом-втором квартале следующего года рубль может укрепиться, прогнозирует главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Он считает, что это произойдет при появлении эффективной вакцины от коронавируса и уходе "геополитической премии" из цен российских активов. По мнению эксперта, курс рубля вырастет до 73-76 за доллар и 86-89 за евро.
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЕвгений ДолгинДональд ТрампДжо БайденАльфа-банкСовкомбанкевродолларРубльЭкономика
 
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