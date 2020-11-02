https://ria.ru/20201102/rouble-1582725975.html

Экономисты спрогнозировали курс рубля после резкого падения

Экономисты спрогнозировали курс рубля после резкого падения

Экономисты, опрошенные РБК, спрогнозировали курс рубля после сегодняшнего падения по отношению к доллару и евро. Ранее днем курс евро превысил 94 рубля, а... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T20:34

2020-11-02T20:34

2020-11-02T20:58

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

евгений долгин

дональд трамп

джо байден

альфа-банк

совкомбанк

евро

доллар

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Экономисты, опрошенные РБК, спрогнозировали курс рубля после сегодняшнего падения по отношению к доллару и евро. Ранее днем курс евро превысил 94 рубля, а доллара — 80. Это рекордные значения с 2014 года.Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что ближайшие дни будут непростыми для российской валюты. По ее мнению, если победит Джо Байден, а сторонники Дональда Трампа будут это оспаривать, к риску введения новых антироссийских санкций добавится общая неопределенность на мировых рынках, и тогда курс рубля опустится до 85 за доллар.Второй сценарий Орлова считает приемлемым. По мнению собеседницы, сейчас обоснованный курс доллара — 73-74 рубля, а нынешнее ослабление российской валюты не связано с фундаментальными рисками."Если завтра победит Трамп, все эти риски уйдут с повестки дня", — считает она.Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин согласен, что курс рубля зависит от событий в Штатах.При этом, утверждает Долгин, при стабилизации рынков и продолжении прежнего внешнеполитического курса рубль может вернуться на уровень 70-75 за доллар к концу года. Эксперт подчеркнул, что сейчас рубль сильно недооценен, но такая ситуация может сохраниться достаточно долго.В свою очередь, главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров считает, что даже в случае победы Байдена за доллар будут давать 77-80 рублей, так как в цене российских активов уже заложено негативное влияние такого сценария.В первом-втором квартале следующего года рубль может укрепиться, прогнозирует главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Он считает, что это произойдет при появлении эффективной вакцины от коронавируса и уходе "геополитической премии" из цен российских активов. По мнению эксперта, курс рубля вырастет до 73-76 за доллар и 86-89 за евро.

https://ria.ru/20201102/kurs-1582621667.html

https://ria.ru/20201101/rubl-1582505961.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений долгин, дональд трамп, джо байден, альфа-банк, совкомбанк, евро, доллар, рубль, экономика