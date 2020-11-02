https://ria.ru/20201102/roditeli-1582710106.html
Под Волгоградом родители "изгоняли бесов" из сына чесноком и святой водой
Под Волгоградом родители "изгоняли бесов" из сына чесноком и святой водой
Органы опеки в Волгоградской области проверяют родителей, которые сняли на видео, как "изгоняют бесов" из своего десятилетнего сына, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T19:13
2020-11-02T19:13
2020-11-02T21:30
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582722901_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_6b5d10107cc95123045791cf491cae40.jpg
ВОЛГОГРАД, 2 ноя — РИА Новости. Органы опеки в Волгоградской области проверяют родителей, которые сняли на видео, как "изгоняют бесов" из своего десятилетнего сына, сообщили РИА Новости в администрации региона.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором родители десятилетнего мальчика из села Гусевка Волгоградской области проводят над ним обряд "экзорцизма". На видео запечатлено, как они скрутили сына, обдали его освященной водой и помазали чесноком. На кадрах видно, что ребенку больно, он кричит."Органы опеки и попечительства района организовали проверку после опубликованного видео", — сообщили РИА Новости в ведомстве.
https://ria.ru/20191008/1559548708.html
волгоградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582722901_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_6e87b6467965a78097393a1d1ff65387.jpg
Чеснок, икона и святая вода: родители "изгоняют бесов" из сына под Волгоградом
Родители 10-летнего мальчика из села Гусевка Волгоградской области проводят над ним обряд "экзорцизма". На видео видно, как они скрутили сына, обдали его освящённой водой и помазали чесноком. На кадрах видно, что ребенку больно, он кричит.
2020-11-02T19:13
true
PT0M48S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, происшествия