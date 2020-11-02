https://ria.ru/20201102/roditeli-1582710106.html

Под Волгоградом родители "изгоняли бесов" из сына чесноком и святой водой

Под Волгоградом родители "изгоняли бесов" из сына чесноком и святой водой

Органы опеки в Волгоградской области проверяют родителей, которые сняли на видео, как "изгоняют бесов" из своего десятилетнего сына, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T19:13

2020-11-02T19:13

2020-11-02T21:30

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 2 ноя — РИА Новости. Органы опеки в Волгоградской области проверяют родителей, которые сняли на видео, как "изгоняют бесов" из своего десятилетнего сына, сообщили РИА Новости в администрации региона.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором родители десятилетнего мальчика из села Гусевка Волгоградской области проводят над ним обряд "экзорцизма". На видео запечатлено, как они скрутили сына, обдали его освященной водой и помазали чесноком. На кадрах видно, что ребенку больно, он кричит."Органы опеки и попечительства района организовали проверку после опубликованного видео", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

https://ria.ru/20191008/1559548708.html

волгоградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Чеснок, икона и святая вода: родители "изгоняют бесов" из сына под Волгоградом Родители 10-летнего мальчика из села Гусевка Волгоградской области проводят над ним обряд "экзорцизма". На видео видно, как они скрутили сына, обдали его освящённой водой и помазали чесноком. На кадрах видно, что ребенку больно, он кричит. 2020-11-02T19:13 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, происшествия