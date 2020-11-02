Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201102/roditeli-1582710106.html
Под Волгоградом родители "изгоняли бесов" из сына чесноком и святой водой
Под Волгоградом родители "изгоняли бесов" из сына чесноком и святой водой
Органы опеки в Волгоградской области проверяют родителей, которые сняли на видео, как "изгоняют бесов" из своего десятилетнего сына, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T19:13
2020-11-02T21:30
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582722901_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_6b5d10107cc95123045791cf491cae40.jpg
ВОЛГОГРАД, 2 ноя — РИА Новости. Органы опеки в Волгоградской области проверяют родителей, которые сняли на видео, как "изгоняют бесов" из своего десятилетнего сына, сообщили РИА Новости в администрации региона.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором родители десятилетнего мальчика из села Гусевка Волгоградской области проводят над ним обряд "экзорцизма". На видео запечатлено, как они скрутили сына, обдали его освященной водой и помазали чесноком. На кадрах видно, что ребенку больно, он кричит."Органы опеки и попечительства района организовали проверку после опубликованного видео", — сообщили РИА Новости в ведомстве.
https://ria.ru/20191008/1559548708.html
волгоградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Чеснок, икона и святая вода: родители "изгоняют бесов" из сына под Волгоградом
Родители 10-летнего мальчика из села Гусевка Волгоградской области проводят над ним обряд "экзорцизма". На видео видно, как они скрутили сына, обдали его освящённой водой и помазали чесноком. На кадрах видно, что ребенку больно, он кричит.
2020-11-02T19:13
true
PT0M48S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582722901_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_6e87b6467965a78097393a1d1ff65387.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волгоградская область, происшествия

Под Волгоградом родители "изгоняли бесов" из сына чесноком и святой водой

19:13 02.11.2020 (обновлено: 21:30 02.11.2020)
 
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 2 ноя — РИА Новости. Органы опеки в Волгоградской области проверяют родителей, которые сняли на видео, как "изгоняют бесов" из своего десятилетнего сына, сообщили РИА Новости в администрации региона.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором родители десятилетнего мальчика из села Гусевка Волгоградской области проводят над ним обряд "экзорцизма". На видео запечатлено, как они скрутили сына, обдали его освященной водой и помазали чесноком. На кадрах видно, что ребенку больно, он кричит.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2019
8 октября 2019, 17:17
В Подмосковье изгонявшая "бесов" мать убила сына и избежала тюрьмы
"Органы опеки и попечительства района организовали проверку после опубликованного видео", — сообщили РИА Новости в ведомстве.
 
Волгоградская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:09СМИ: не менее 15 человек пострадали при стрельбе в Вене
01:07Глава Евросовета осудил нападения в Вене
01:05МВД Австрии пока не квалифицировало нападения в Вене как теракт
01:04МВД Австрии сообщило об одном убитом прохожем в Вене
01:03СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены
01:00СМИ: полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton
00:59МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
Лента новостейМолния