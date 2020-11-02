https://ria.ru/20201102/robot-1582665947.html

Disney создал робота, обладающего человеческим взглядом

Disney создал робота, обладающего человеческим взглядом

В Disney Research разработали систему, которая поможет роботам-гуманоидам устанавливать зрительный контакт с человеком. О наработках мультимперии в области... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:17

2020-11-02T15:17

2020-11-02T15:17

риа наука

disney world

технологии

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Disney Research разработали систему, которая поможет роботам-гуманоидам устанавливать зрительный контакт с человеком. О наработках мультимперии в области робототехники сообщает Gizmodo.Демонстрационный робот не только поворачивает "лицо" к человеку, который посмотрел на него. Он способен имитировать блуждание глаз (саккады) и естественные движения головы при дыхании.Образец выглядит довольно устрашающе — у него нет кожи и он напоминает зомби из голливудских фильмов. Но сама технология имеет неплохие перспективы. Так, она может найти применения в Диснейлендах по всему миру, где используются аниматронные персонажи. Более того, человеческая мимика пригодится и для андроидов, которые в будущем будут взаимодействовать с людьми.

https://ria.ru/20201022/promobot-1580942791.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

disney world, технологии