https://ria.ru/20201102/robot-1582665947.html
Disney создал робота, обладающего человеческим взглядом
Disney создал робота, обладающего человеческим взглядом
В Disney Research разработали систему, которая поможет роботам-гуманоидам устанавливать зрительный контакт с человеком. О наработках мультимперии в области... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:17
2020-11-02T15:17
2020-11-02T15:17
риа наука
disney world
технологии
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Disney Research разработали систему, которая поможет роботам-гуманоидам устанавливать зрительный контакт с человеком. О наработках мультимперии в области робототехники сообщает Gizmodo.Демонстрационный робот не только поворачивает "лицо" к человеку, который посмотрел на него. Он способен имитировать блуждание глаз (саккады) и естественные движения головы при дыхании.Образец выглядит довольно устрашающе — у него нет кожи и он напоминает зомби из голливудских фильмов. Но сама технология имеет неплохие перспективы. Так, она может найти применения в Диснейлендах по всему миру, где используются аниматронные персонажи. Более того, человеческая мимика пригодится и для андроидов, которые в будущем будут взаимодействовать с людьми.
https://ria.ru/20201022/promobot-1580942791.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
disney world, технологии