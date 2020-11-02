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РИА Наука
https://ria.ru/20201102/robot-1582665947.html
Disney создал робота, обладающего человеческим взглядом
Disney создал робота, обладающего человеческим взглядом
В Disney Research разработали систему, которая поможет роботам-гуманоидам устанавливать зрительный контакт с человеком. О наработках мультимперии в области... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:17
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риа наука
disney world
технологии
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Disney Research разработали систему, которая поможет роботам-гуманоидам устанавливать зрительный контакт с человеком. О наработках мультимперии в области робототехники сообщает Gizmodo.Демонстрационный робот не только поворачивает "лицо" к человеку, который посмотрел на него. Он способен имитировать блуждание глаз (саккады) и естественные движения головы при дыхании.Образец выглядит довольно устрашающе — у него нет кожи и он напоминает зомби из голливудских фильмов. Но сама технология имеет неплохие перспективы. Так, она может найти применения в Диснейлендах по всему миру, где используются аниматронные персонажи. Более того, человеческая мимика пригодится и для андроидов, которые в будущем будут взаимодействовать с людьми.
https://ria.ru/20201022/promobot-1580942791.html
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disney world, технологии

Disney создал робота, обладающего человеческим взглядом

15:17 02.11.2020
 
© DisneyDisney Research
Disney Research - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Disney
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Disney Research разработали систему, которая поможет роботам-гуманоидам устанавливать зрительный контакт с человеком. О наработках мультимперии в области робототехники сообщает Gizmodo.
Демонстрационный робот не только поворачивает "лицо" к человеку, который посмотрел на него. Он способен имитировать блуждание глаз (саккады) и естественные движения головы при дыхании.
Презентация нового робота компании Промобот на форуме Skolkovo Robotics - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Образец выглядит довольно устрашающе — у него нет кожи и он напоминает зомби из голливудских фильмов. Но сама технология имеет неплохие перспективы. Так, она может найти применения в Диснейлендах по всему миру, где используются аниматронные персонажи. Более того, человеческая мимика пригодится и для андроидов, которые в будущем будут взаимодействовать с людьми.
 
РИА НаукаDisney WorldТехнологии
 
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