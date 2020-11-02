Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201102/robot-1582614128.html
Новый робот-пылесос от Xiaomi измеряет расстояние до препятствия
Новый робот-пылесос от Xiaomi измеряет расстояние до препятствия
Компания Xiaomi представила новый флагманский робот-пылесос Mijia 1T. Заявлено, что гаджет умеет строить точные карты помещения, благодаря времяпролетной... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:41
2020-11-02T11:44
риа наука
xiaomi inc
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582613724_0:44:601:382_1400x0_80_0_0_33bfbf4fc99bf2a3ce174ee29edc2470.png
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Компания Xiaomi представила новый флагманский робот-пылесос Mijia 1T. Заявлено, что гаджет умеет строить точные карты помещения, благодаря времяпролетной камере.Пылесос стал быстрее объезжать препятствия, чем его предшественник. Робот оснащен времяпролетной камерой, которая и измеряет расстояние до преграды. "Мозги" Mijia 1T способны самостоятельно планировать маршрут и управлять картой помещения до 240 квадратных метров.Пылесос может проводить и влажную уборку, для чего в нем предусмотрена емкость для воды. С аккумулятором на 5200 мАч робот может проработает до 3 часов.Новинка пока представлена лишь в Китае. Там за продвинутого домашнего помощника просят 2290 юаней (27 000 рублей по текущему курсу).
https://ria.ru/20201030/kholodilnik-1582246360.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582613724_16:0:583:425_1400x0_80_0_0_83f5287a86ee64bc574c858b7c1594be.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
xiaomi inc, гаджеты, технологии

Новый робот-пылесос от Xiaomi измеряет расстояние до препятствия

11:41 02.11.2020 (обновлено: 11:44 02.11.2020)
 
© Xiaomi Mijia 1TXiaomi Mijia 1T
Xiaomi Mijia 1T - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Xiaomi Mijia 1T
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Компания Xiaomi представила новый флагманский робот-пылесос Mijia 1T. Заявлено, что гаджет умеет строить точные карты помещения, благодаря времяпролетной камере.
Пылесос стал быстрее объезжать препятствия, чем его предшественник. Робот оснащен времяпролетной камерой, которая и измеряет расстояние до преграды. "Мозги" Mijia 1T способны самостоятельно планировать маршрут и управлять картой помещения до 240 квадратных метров.
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 11:56РИА Наука
Умный холодильник от Xiaomi получил поддержку 5G
Пылесос может проводить и влажную уборку, для чего в нем предусмотрена емкость для воды. С аккумулятором на 5200 мАч робот может проработает до 3 часов.
Новинка пока представлена лишь в Китае. Там за продвинутого домашнего помощника просят 2290 юаней (27 000 рублей по текущему курсу).
 
РИА НаукаXiaomi IncгаджетыТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:09СМИ: не менее 15 человек пострадали при стрельбе в Вене
01:07Глава Евросовета осудил нападения в Вене
01:05МВД Австрии пока не квалифицировало нападения в Вене как теракт
01:04МВД Австрии сообщило об одном убитом прохожем в Вене
01:03СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены
01:00СМИ: полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton
00:59МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
Лента новостейМолния