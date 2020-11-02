https://ria.ru/20201102/robot-1582614128.html
Новый робот-пылесос от Xiaomi измеряет расстояние до препятствия
Новый робот-пылесос от Xiaomi измеряет расстояние до препятствия
Компания Xiaomi представила новый флагманский робот-пылесос Mijia 1T. Заявлено, что гаджет умеет строить точные карты помещения, благодаря времяпролетной... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:41
2020-11-02T11:41
2020-11-02T11:44
риа наука
xiaomi inc
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Компания Xiaomi представила новый флагманский робот-пылесос Mijia 1T. Заявлено, что гаджет умеет строить точные карты помещения, благодаря времяпролетной камере.Пылесос стал быстрее объезжать препятствия, чем его предшественник. Робот оснащен времяпролетной камерой, которая и измеряет расстояние до преграды. "Мозги" Mijia 1T способны самостоятельно планировать маршрут и управлять картой помещения до 240 квадратных метров.Пылесос может проводить и влажную уборку, для чего в нем предусмотрена емкость для воды. С аккумулятором на 5200 мАч робот может проработает до 3 часов.Новинка пока представлена лишь в Китае. Там за продвинутого домашнего помощника просят 2290 юаней (27 000 рублей по текущему курсу).
https://ria.ru/20201030/kholodilnik-1582246360.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
xiaomi inc, гаджеты, технологии