https://ria.ru/20201102/robot-1582614128.html

Новый робот-пылесос от Xiaomi измеряет расстояние до препятствия

Новый робот-пылесос от Xiaomi измеряет расстояние до препятствия

Компания Xiaomi представила новый флагманский робот-пылесос Mijia 1T. Заявлено, что гаджет умеет строить точные карты помещения, благодаря времяпролетной... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:41

2020-11-02T11:41

2020-11-02T11:44

риа наука

xiaomi inc

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Компания Xiaomi представила новый флагманский робот-пылесос Mijia 1T. Заявлено, что гаджет умеет строить точные карты помещения, благодаря времяпролетной камере.Пылесос стал быстрее объезжать препятствия, чем его предшественник. Робот оснащен времяпролетной камерой, которая и измеряет расстояние до преграды. "Мозги" Mijia 1T способны самостоятельно планировать маршрут и управлять картой помещения до 240 квадратных метров.Пылесос может проводить и влажную уборку, для чего в нем предусмотрена емкость для воды. С аккумулятором на 5200 мАч робот может проработает до 3 часов.Новинка пока представлена лишь в Китае. Там за продвинутого домашнего помощника просят 2290 юаней (27 000 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20201030/kholodilnik-1582246360.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, гаджеты, технологии