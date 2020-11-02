Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201102/raspberry-1582632509.html
Raspberry спрятала полноценный компьютер в клавиатуру
Raspberry спрятала полноценный компьютер в клавиатуру
Производитель одноплатных компьютеров Raspberry Pi Foundation представил полноценный ПК, который совмещен с клавиатурой. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:54
2020-11-02T12:54
риа наука
компьютерные технологии
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582632446_0:85:1300:816_1400x0_80_0_0_f53943159b7864147324de458d591a45.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Производитель одноплатных компьютеров Raspberry Pi Foundation представил полноценный ПК, который совмещен с клавиатурой.Raspberry Pi 400 выполнен в корпусе небольшой клавиатуры, лишенной цифрового блока. Компьютер выполнен на системной плате Raspberry Pi 4 с четырехъядерном процессором Broadcom BCM2711 и 4 ГБ оперативной памяти.Несмотря на свой форм-фактор, компьютер получил множество портов и интерфейсов. Например, у Raspberry Pi 400 есть три разъема USB и сетевой порт Gigabit Ethernet, а питание подается через USB Type-C. "Клавиатура" поддерживает Bluetooth 5.0 BLE и Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac.Устройство уже доступно для покупки в США, Китае и странах Европы. Базовая версия оценивается в 70 долларов (5 600 рублей по текущему курсу).
https://ria.ru/20201102/kompyuter-1582583443.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582632446_50:0:1250:900_1400x0_80_0_0_864379d82b804c71e772431731af219e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
компьютерные технологии, гаджеты, технологии

Raspberry спрятала полноценный компьютер в клавиатуру

12:54 02.11.2020
 
© RaspberryRaspberry Pi 400
Raspberry Pi 400 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Raspberry
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Производитель одноплатных компьютеров Raspberry Pi Foundation представил полноценный ПК, который совмещен с клавиатурой.
Raspberry Pi 400 выполнен в корпусе небольшой клавиатуры, лишенной цифрового блока. Компьютер выполнен на системной плате Raspberry Pi 4 с четырехъядерном процессором Broadcom BCM2711 и 4 ГБ оперативной памяти.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
02:51
Раскрыты способы устранения неполадок на компьютере
Несмотря на свой форм-фактор, компьютер получил множество портов и интерфейсов. Например, у Raspberry Pi 400 есть три разъема USB и сетевой порт Gigabit Ethernet, а питание подается через USB Type-C. "Клавиатура" поддерживает Bluetooth 5.0 BLE и Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac.
Устройство уже доступно для покупки в США, Китае и странах Европы. Базовая версия оценивается в 70 долларов (5 600 рублей по текущему курсу).
 
РИА Наукакомпьютерные технологиигаджетыТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:09СМИ: не менее 15 человек пострадали при стрельбе в Вене
01:07Глава Евросовета осудил нападения в Вене
01:05МВД Австрии пока не квалифицировало нападения в Вене как теракт
01:04МВД Австрии сообщило об одном убитом прохожем в Вене
01:03СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены
01:00СМИ: полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton
00:59МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
Лента новостейМолния