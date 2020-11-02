https://ria.ru/20201102/raspberry-1582632509.html

Raspberry спрятала полноценный компьютер в клавиатуру

Raspberry спрятала полноценный компьютер в клавиатуру

Производитель одноплатных компьютеров Raspberry Pi Foundation представил полноценный ПК, который совмещен с клавиатурой. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:54

2020-11-02T12:54

2020-11-02T12:54

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Производитель одноплатных компьютеров Raspberry Pi Foundation представил полноценный ПК, который совмещен с клавиатурой.Raspberry Pi 400 выполнен в корпусе небольшой клавиатуры, лишенной цифрового блока. Компьютер выполнен на системной плате Raspberry Pi 4 с четырехъядерном процессором Broadcom BCM2711 и 4 ГБ оперативной памяти.Несмотря на свой форм-фактор, компьютер получил множество портов и интерфейсов. Например, у Raspberry Pi 400 есть три разъема USB и сетевой порт Gigabit Ethernet, а питание подается через USB Type-C. "Клавиатура" поддерживает Bluetooth 5.0 BLE и Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac.Устройство уже доступно для покупки в США, Китае и странах Европы. Базовая версия оценивается в 70 долларов (5 600 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20201102/kompyuter-1582583443.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные технологии, гаджеты, технологии