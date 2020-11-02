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В МО создадут особые условия для беременных и пожилых работников
В МО создадут особые условия для беременных и пожилых работников
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с зампредами на тему распространения COVID-19 в регионе. Он заявил о необходимости самоизоляции... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:34
2020-11-02T16:34
2020-11-02T16:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с зампредами на тему распространения COVID-19 в регионе. Он заявил о необходимости самоизоляции для граждан старше 65 лет, сообщил телеканал "360"."С понедельника я подписал распоряжение, которое подразумевает изоляцию граждан старше 65 лет. Почему это сделано? Мы все видим, что те, кто в старшем возрасте, болеют тяжелее, — это очевидно. И порядка 55% людей на ИВЛ — жители старше 65 лет", — пояснил глава региона.Воробьев призвал работодателей объяснить владельцам и управляющим промышленных компаний о возможных предоставлениях особых условий труда представителям старшего поколения. Он добавил, что в особую группу входят и беременные женщины. Их тоже по возможности нужно перевести на удаленный формат работы.Губернатор заявил, что важно обратить внимание на предоставление услуг специалистами в стационарах. Он пояснил, что речь идет не только о койках, но и о качестве и эффективности лечения.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с зампредами на тему распространения COVID-19 в регионе. Он заявил о необходимости самоизоляции для граждан старше 65 лет, сообщил телеканал "360"
.
"С понедельника я подписал распоряжение, которое подразумевает изоляцию граждан старше 65 лет. Почему это сделано? Мы все видим, что те, кто в старшем возрасте, болеют тяжелее, — это очевидно. И порядка 55% людей на ИВЛ — жители старше 65 лет", — пояснил глава региона.
Воробьев призвал работодателей объяснить владельцам и управляющим промышленных компаний о возможных предоставлениях особых условий труда представителям старшего поколения. Он добавил, что в особую группу входят и беременные женщины. Их тоже по возможности нужно перевести на удаленный формат работы.
Губернатор заявил, что важно обратить внимание на предоставление услуг специалистами в стационарах. Он пояснил, что речь идет не только о койках, но и о качестве и эффективности лечения.