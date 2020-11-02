https://ria.ru/20201102/rabota-1582682625.html

В МО создадут особые условия для беременных и пожилых работников

В МО создадут особые условия для беременных и пожилых работников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с зампредами на тему распространения COVID-19 в регионе. Он заявил о необходимости самоизоляции... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:34

2020-11-02T16:34

2020-11-02T16:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582682324_0:235:2974:1907_1400x0_80_0_0_da28ad1eac06941d996e68a95ffc44c3.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с зампредами на тему распространения COVID-19 в регионе. Он заявил о необходимости самоизоляции для граждан старше 65 лет, сообщил телеканал "360"."С понедельника я подписал распоряжение, которое подразумевает изоляцию граждан старше 65 лет. Почему это сделано? Мы все видим, что те, кто в старшем возрасте, болеют тяжелее, — это очевидно. И порядка 55% людей на ИВЛ — жители старше 65 лет", — пояснил глава региона.Воробьев призвал работодателей объяснить владельцам и управляющим промышленных компаний о возможных предоставлениях особых условий труда представителям старшего поколения. Он добавил, что в особую группу входят и беременные женщины. Их тоже по возможности нужно перевести на удаленный формат работы.Губернатор заявил, что важно обратить внимание на предоставление услуг специалистами в стационарах. Он пояснил, что речь идет не только о койках, но и о качестве и эффективности лечения.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)