https://ria.ru/20201102/rabota-1582578313.html

Четырехдневная рабочая неделя началась в России

Четырехдневная рабочая неделя началась в России

В России началась сокращенная рабочая неделя, это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T00:05

2020-11-02T00:05

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россия

общество

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В России началась сокращенная рабочая неделя, это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства.В этом году праздник выпадает на среду, которая будет нерабочей, а продолжительность рабочего дня во вторник, 3 ноября, сокращается на один час, так как он является предпраздничным.Тридцать первое декабря в 2020-м пока остается рабочим днем, несмотря на ряд предложений сделать его выходным. По постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, 31 декабря станет нерабочим днем в 2021 году.Новогодние каникулы, согласно этому же документу, продлятся с 1 по 10 января. В будущем году россиян ждут еще шесть праздничных периодов: четыре выходных с 4 по 7 ноября, а также по три дня в феврале (21-23), марте (6-8), мае (1-3, 8-10) и июне (12-14).

https://ria.ru/20191104/1560559921.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество