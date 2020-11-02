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Четырехдневная рабочая неделя началась в России
Четырехдневная рабочая неделя началась в России
В России началась сокращенная рабочая неделя, это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T00:05
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россия
общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В России началась сокращенная рабочая неделя, это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства.В этом году праздник выпадает на среду, которая будет нерабочей, а продолжительность рабочего дня во вторник, 3 ноября, сокращается на один час, так как он является предпраздничным.Тридцать первое декабря в 2020-м пока остается рабочим днем, несмотря на ряд предложений сделать его выходным. По постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, 31 декабря станет нерабочим днем в 2021 году.Новогодние каникулы, согласно этому же документу, продлятся с 1 по 10 января. В будущем году россиян ждут еще шесть праздничных периодов: четыре выходных с 4 по 7 ноября, а также по три дня в феврале (21-23), марте (6-8), мае (1-3, 8-10) и июне (12-14).
https://ria.ru/20191104/1560559921.html
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россия, общество

Четырехдневная рабочая неделя началась в России

00:05 02.11.2020 (обновлено: 08:26 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабота офиса
Работа офиса - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В России началась сокращенная рабочая неделя, это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства.
В этом году праздник выпадает на среду, которая будет нерабочей, а продолжительность рабочего дня во вторник, 3 ноября, сокращается на один час, так как он является предпраздничным.
Тридцать первое декабря в 2020-м пока остается рабочим днем, несмотря на ряд предложений сделать его выходным. По постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, 31 декабря станет нерабочим днем в 2021 году.
Новогодние каникулы, согласно этому же документу, продлятся с 1 по 10 января. В будущем году россиян ждут еще шесть праздничных периодов: четыре выходных с 4 по 7 ноября, а также по три дня в феврале (21-23), марте (6-8), мае (1-3, 8-10) и июне (12-14).
Фестиваль Мы едины в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.11.2019
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Празднование Дня народного единства в России
 
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