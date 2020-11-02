https://ria.ru/20201102/putin-1582674814.html
Путин призвал искать дополнительные ресурсы для космической отрасли
Путин призвал искать дополнительные ресурсы для космической отрасли
Президент РФ Владимир Путин призвал более активно использовать инструменты государственно-частного партнерства (ГЧП) в развитии космической отрасли, искать... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:56
2020-11-02T15:56
2020-11-02T17:10
хочу стать космонавтом
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал более активно использовать инструменты государственно-частного партнерства (ГЧП) в развитии космической отрасли, искать дополнительные ресурсы."Хочу добавить, что для достижения целей, стоящих перед российской ракетно-космической отраслью, перед комплексом, необходимо более активно использовать инструменты государственно-частного партнерства, привлекать там, где это возможно, внебюджетные и заемные средства. Аккуратно, конечно. Мы знаем, как нужно с кредитами себя вести", - сказал Путин на совещании по финансированию и развитию космической отрасли.Путин подчеркнул, что нужно искать эти возможности."Нужно искать дополнительные ресурсы, которые снизят зависимость отрасли от бюджетного финансирования, дадут ей хороший стимул для развития, позволят более гибко, эффективно решать поставленные задачи, в том числе по выводу на рынок новых коммерчески привлекательных продуктов и услуг", - отметил Путин.
https://ria.ru/20201102/kosmos-1582671106.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
призвал более активно использовать инструменты государственно-частного партнерства (ГЧП) в развитии космической отрасли, искать дополнительные ресурсы.
"Хочу добавить, что для достижения целей, стоящих перед российской ракетно-космической отраслью, перед комплексом, необходимо более активно использовать инструменты государственно-частного партнерства, привлекать там, где это возможно, внебюджетные и заемные средства. Аккуратно, конечно. Мы знаем, как нужно с кредитами себя вести", - сказал Путин на совещании по финансированию и развитию космической отрасли.
Путин подчеркнул, что нужно искать эти возможности.
"Нужно искать дополнительные ресурсы, которые снизят зависимость отрасли от бюджетного финансирования, дадут ей хороший стимул для развития, позволят более гибко, эффективно решать поставленные задачи, в том числе по выводу на рынок новых коммерчески привлекательных продуктов и услуг", - отметил Путин.