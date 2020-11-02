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Путин призвал искать дополнительные ресурсы для космической отрасли
Путин призвал искать дополнительные ресурсы для космической отрасли
Президент РФ Владимир Путин призвал более активно использовать инструменты государственно-частного партнерства (ГЧП) в развитии космической отрасли, искать... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:56
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владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал более активно использовать инструменты государственно-частного партнерства (ГЧП) в развитии космической отрасли, искать дополнительные ресурсы."Хочу добавить, что для достижения целей, стоящих перед российской ракетно-космической отраслью, перед комплексом, необходимо более активно использовать инструменты государственно-частного партнерства, привлекать там, где это возможно, внебюджетные и заемные средства. Аккуратно, конечно. Мы знаем, как нужно с кредитами себя вести", - сказал Путин на совещании по финансированию и развитию космической отрасли.Путин подчеркнул, что нужно искать эти возможности."Нужно искать дополнительные ресурсы, которые снизят зависимость отрасли от бюджетного финансирования, дадут ей хороший стимул для развития, позволят более гибко, эффективно решать поставленные задачи, в том числе по выводу на рынок новых коммерчески привлекательных продуктов и услуг", - отметил Путин.
https://ria.ru/20201102/kosmos-1582671106.html
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владимир путин, экономика

Путин призвал искать дополнительные ресурсы для космической отрасли

15:56 02.11.2020 (обновлено: 17:10 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по финансированию и развитию космической отрасли
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по финансированию и развитию космической отрасли - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал более активно использовать инструменты государственно-частного партнерства (ГЧП) в развитии космической отрасли, искать дополнительные ресурсы.
"Хочу добавить, что для достижения целей, стоящих перед российской ракетно-космической отраслью, перед комплексом, необходимо более активно использовать инструменты государственно-частного партнерства, привлекать там, где это возможно, внебюджетные и заемные средства. Аккуратно, конечно. Мы знаем, как нужно с кредитами себя вести", - сказал Путин на совещании по финансированию и развитию космической отрасли.
Путин подчеркнул, что нужно искать эти возможности.
"Нужно искать дополнительные ресурсы, которые снизят зависимость отрасли от бюджетного финансирования, дадут ей хороший стимул для развития, позволят более гибко, эффективно решать поставленные задачи, в том числе по выводу на рынок новых коммерчески привлекательных продуктов и услуг", - отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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