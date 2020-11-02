https://ria.ru/20201102/putin-1582674814.html

Путин призвал искать дополнительные ресурсы для космической отрасли

Путин призвал искать дополнительные ресурсы для космической отрасли

Президент РФ Владимир Путин призвал более активно использовать инструменты государственно-частного партнерства (ГЧП) в развитии космической отрасли, искать... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:56

2020-11-02T15:56

2020-11-02T17:10

хочу стать космонавтом

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал более активно использовать инструменты государственно-частного партнерства (ГЧП) в развитии космической отрасли, искать дополнительные ресурсы."Хочу добавить, что для достижения целей, стоящих перед российской ракетно-космической отраслью, перед комплексом, необходимо более активно использовать инструменты государственно-частного партнерства, привлекать там, где это возможно, внебюджетные и заемные средства. Аккуратно, конечно. Мы знаем, как нужно с кредитами себя вести", - сказал Путин на совещании по финансированию и развитию космической отрасли.Путин подчеркнул, что нужно искать эти возможности."Нужно искать дополнительные ресурсы, которые снизят зависимость отрасли от бюджетного финансирования, дадут ей хороший стимул для развития, позволят более гибко, эффективно решать поставленные задачи, в том числе по выводу на рынок новых коммерчески привлекательных продуктов и услуг", - отметил Путин.

https://ria.ru/20201102/kosmos-1582671106.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика