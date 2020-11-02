Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201102/putin-1582674018.html
Путин потребовал доложить о причинах задержки по космическим программам
Путин потребовал доложить о причинах задержки по космическим программам
Владимир Путин попросил доложить о причинах задержки утверждения программ, в рамках которых "Роскосмос" должен был разработать в том числе сверхтяжелую ракету. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:51
2020-11-02T18:46
глонасс (система навигации)
риа наука
космос - риа наука
роскосмос
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582681306_0:160:3103:1905_1400x0_80_0_0_8fa0a07b97aae68357b2f63544348e39.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Путин попросил доложить о причинах задержки утверждения программ, в рамках которых "Роскосмос" должен был разработать в том числе сверхтяжелую ракету.Также глава государства потребовал сообщить, когда завершится формирование таких программ. Путин подчеркнул, что сделать эту работу, в частности определить объем финансирования, нужно в самое ближайшее время.По словам президента, решение стратегических задач космической отрасли, среди которых — наращивание и улучшение орбитальной группировки аппаратов, развитие пилотируемых программ и создание линейки ракетных комплексов, — очень важно для страны и ее экономики, повышения безопасности и сохранения лидерства.Он также поблагодарил главу государства за поддержку развития "научного космоса".Этим летом Рогозин дал РИА Новости интервью, в котором рассказал, что до конца года на утверждение правительства внесут Единую госпрограмму российской космической деятельности. В нее, по его словам, должны войти проекты по "сверхтяжу", группировке "Сфера", развитию навигационной группировки ГЛОНАСС и разделы, связанные с созданием наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный.
https://ria.ru/20201021/raketa-1580752599.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582681306_32:0:2761:2047_1400x0_80_0_0_f97a7ee83b6945fe757a67104bbe98b9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, владимир путин

Путин потребовал доложить о причинах задержки по космическим программам

15:51 02.11.2020 (обновлено: 18:46 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам финансирования и развития ракетно-космической отрасли
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам финансирования и развития ракетно-космической отрасли - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Путин попросил доложить о причинах задержки утверждения программ, в рамках которых "Роскосмос" должен был разработать в том числе сверхтяжелую ракету.

"Роскосмосу" было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта "Сфера", а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС. Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены", — сказал президент на совещании по развитию космической отрасли.

Также глава государства потребовал сообщить, когда завершится формирование таких программ. Путин подчеркнул, что сделать эту работу, в частности определить объем финансирования, нужно в самое ближайшее время.
По словам президента, решение стратегических задач космической отрасли, среди которых — наращивание и улучшение орбитальной группировки аппаратов, развитие пилотируемых программ и создание линейки ракетных комплексов, — очень важно для страны и ее экономики, повышения безопасности и сохранения лидерства.

"Проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" были внесены в правительство в установленные сроки — в августе сего года", — написал руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Twitter-аккаунте, комментируя слова Путина.

Он также поблагодарил главу государства за поддержку развития "научного космоса".
Сборка ракет-носителей - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 03:13
Стало известно, сколько будет стоить проект сверхтяжелой ракеты "Енисей"
Этим летом Рогозин дал РИА Новости интервью, в котором рассказал, что до конца года на утверждение правительства внесут Единую госпрограмму российской космической деятельности.
В нее, по его словам, должны войти проекты по "сверхтяжу", группировке "Сфера", развитию навигационной группировки ГЛОНАСС и разделы, связанные с созданием наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный.
 
РИА НаукаГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаРоскосмосВладимир Путин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:09СМИ: не менее 15 человек пострадали при стрельбе в Вене
01:07Глава Евросовета осудил нападения в Вене
01:05МВД Австрии пока не квалифицировало нападения в Вене как теракт
01:04МВД Австрии сообщило об одном убитом прохожем в Вене
01:03СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены
01:00СМИ: полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton
00:59МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
Лента новостейМолния