https://ria.ru/20201102/putin-1582674018.html

Путин потребовал доложить о причинах задержки по космическим программам

Путин потребовал доложить о причинах задержки по космическим программам

Владимир Путин попросил доложить о причинах задержки утверждения программ, в рамках которых "Роскосмос" должен был разработать в том числе сверхтяжелую ракету. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:51

2020-11-02T15:51

2020-11-02T18:46

глонасс (система навигации)

риа наука

космос - риа наука

роскосмос

владимир путин

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Путин попросил доложить о причинах задержки утверждения программ, в рамках которых "Роскосмос" должен был разработать в том числе сверхтяжелую ракету.Также глава государства потребовал сообщить, когда завершится формирование таких программ. Путин подчеркнул, что сделать эту работу, в частности определить объем финансирования, нужно в самое ближайшее время.По словам президента, решение стратегических задач космической отрасли, среди которых — наращивание и улучшение орбитальной группировки аппаратов, развитие пилотируемых программ и создание линейки ракетных комплексов, — очень важно для страны и ее экономики, повышения безопасности и сохранения лидерства.Он также поблагодарил главу государства за поддержку развития "научного космоса".Этим летом Рогозин дал РИА Новости интервью, в котором рассказал, что до конца года на утверждение правительства внесут Единую госпрограмму российской космической деятельности. В нее, по его словам, должны войти проекты по "сверхтяжу", группировке "Сфера", развитию навигационной группировки ГЛОНАСС и разделы, связанные с созданием наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный.

https://ria.ru/20201021/raketa-1580752599.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, владимир путин