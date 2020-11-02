https://ria.ru/20201102/putin-1582674018.html
Путин потребовал доложить о причинах задержки по космическим программам
Путин потребовал доложить о причинах задержки по космическим программам
Владимир Путин попросил доложить о причинах задержки утверждения программ, в рамках которых "Роскосмос" должен был разработать в том числе сверхтяжелую ракету. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:51
2020-11-02T15:51
2020-11-02T18:46
глонасс (система навигации)
риа наука
космос - риа наука
роскосмос
владимир путин
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Путин попросил доложить о причинах задержки утверждения программ, в рамках которых "Роскосмос" должен был разработать в том числе сверхтяжелую ракету.Также глава государства потребовал сообщить, когда завершится формирование таких программ. Путин подчеркнул, что сделать эту работу, в частности определить объем финансирования, нужно в самое ближайшее время.По словам президента, решение стратегических задач космической отрасли, среди которых — наращивание и улучшение орбитальной группировки аппаратов, развитие пилотируемых программ и создание линейки ракетных комплексов, — очень важно для страны и ее экономики, повышения безопасности и сохранения лидерства.Он также поблагодарил главу государства за поддержку развития "научного космоса".Этим летом Рогозин дал РИА Новости интервью, в котором рассказал, что до конца года на утверждение правительства внесут Единую госпрограмму российской космической деятельности. В нее, по его словам, должны войти проекты по "сверхтяжу", группировке "Сфера", развитию навигационной группировки ГЛОНАСС и разделы, связанные с созданием наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный.
https://ria.ru/20201021/raketa-1580752599.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, владимир путин
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Путин
попросил доложить о причинах задержки утверждения программ, в рамках которых "Роскосмос
" должен был разработать в том числе сверхтяжелую ракету.
"Роскосмосу" было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта "Сфера", а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС. Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены", — сказал президент на совещании по развитию космической отрасли.
Также глава государства потребовал сообщить, когда завершится формирование таких программ. Путин подчеркнул, что сделать эту работу, в частности определить объем финансирования, нужно в самое ближайшее время.
По словам президента, решение стратегических задач космической отрасли, среди которых — наращивание и улучшение орбитальной группировки аппаратов, развитие пилотируемых программ и создание линейки ракетных комплексов, — очень важно для страны и ее экономики, повышения безопасности и сохранения лидерства.
"Проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" были внесены в правительство в установленные сроки — в августе сего года", — написал руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Twitter-аккаунте, комментируя слова Путина.
Он также поблагодарил главу государства за поддержку развития "научного космоса".
Этим летом Рогозин дал РИА Новости интервью, в котором рассказал, что до конца года на утверждение правительства внесут Единую госпрограмму российской космической деятельности.
В нее, по его словам, должны войти проекты по "сверхтяжу", группировке "Сфера", развитию навигационной группировки ГЛОНАСС и разделы, связанные с созданием наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный.