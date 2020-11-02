https://ria.ru/20201102/psikhiatry-1582663432.html
Российские психиатры разработали рекомендации на время пандемии
Российские психиатры разработали рекомендации на время пандемии
Психиатры разработали методические рекомендации по вопросам организации психологической и психотерапевтической помощи в период коронавирусной инфекции, заявил... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:08
2020-11-02T15:08
2020-11-02T15:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Психиатры разработали методические рекомендации по вопросам организации психологической и психотерапевтической помощи в период коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Наши психиатры разработали методические рекомендации по вопросам организации психологической и психотерапевтической помощи в период распространения коронавирусной инфекции, в том числе и для медицинских работников, которые находятся в весьма сложных на сегодняшний день условиях", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/kovid-1582617094.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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