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Проценко оценил связь группы крови со смертностью от коронавируса
Проценко оценил связь группы крови со смертностью от коронавируса
Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг связь между группой крови и летальностью от COVID-19. Об этом он написал в своем фейсбуке. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T22:45
2020-11-02T22:45
денис проценко
коронавирус covid-19
россия
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воз
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг связь между группой крови и летальностью от COVID-19. Об этом он написал в своем фейсбуке.Ранее ученые пришли к выводу, что наименьшему риску заражения коронавирусом подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа), а также, что люди со второй группой крови наиболее подвержены заражению. В свою очередь, врач-инфекционист Андрей Погорелов критически отнесся к выводу специалистов о влиянии группы крови на восприимчивость к вирусу. Число заражений коронавирусом в мире, по данным ВОЗ, превысило 45 миллионов, из них 1,18 миллиона человек скончались. Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в США — 8,8 миллиона зараженных, далее следуют Индия и Бразилия.
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денис проценко, коронавирус covid-19, россия, коммунарка (москва), воз, бразилия, сша

Проценко оценил связь группы крови со смертностью от коронавируса

22:45 02.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкДенис Проценко
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг связь между группой крови и летальностью от COVID-19. Об этом он написал в своем фейсбуке.

"Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: "Влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость". Достоверных различий не получили", — отметил специалист.

Группа крови и COVID-19. Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: "Влияет...

Опубликовано Denis Protsenko Понедельник, 2 ноября 2020 г.
Ранее ученые пришли к выводу, что наименьшему риску заражения коронавирусом подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа), а также, что люди со второй группой крови наиболее подвержены заражению. В свою очередь, врач-инфекционист Андрей Погорелов критически отнесся к выводу специалистов о влиянии группы крови на восприимчивость к вирусу.
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Число заражений коронавирусом в мире, по данным ВОЗ, превысило 45 миллионов, из них 1,18 миллиона человек скончались. Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в США — 8,8 миллиона зараженных, далее следуют Индия и Бразилия.
 
Денис ПроценкоКоронавирус COVID-19РоссияКоммунарка (Москва)ВОЗБразилияСША
 
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