https://ria.ru/20201102/protsenko-1582735277.html

Проценко оценил связь группы крови со смертностью от коронавируса

Проценко оценил связь группы крови со смертностью от коронавируса

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг связь между группой крови и летальностью от COVID-19. Об этом он написал в своем фейсбуке. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T22:45

2020-11-02T22:45

2020-11-02T22:45

денис проценко

коронавирус covid-19

россия

коммунарка (москва)

воз

бразилия

сша

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг связь между группой крови и летальностью от COVID-19. Об этом он написал в своем фейсбуке.Ранее ученые пришли к выводу, что наименьшему риску заражения коронавирусом подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа), а также, что люди со второй группой крови наиболее подвержены заражению. В свою очередь, врач-инфекционист Андрей Погорелов критически отнесся к выводу специалистов о влиянии группы крови на восприимчивость к вирусу. Число заражений коронавирусом в мире, по данным ВОЗ, превысило 45 миллионов, из них 1,18 миллиона человек скончались. Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в США — 8,8 миллиона зараженных, далее следуют Индия и Бразилия.

https://ria.ru/20201102/long-1582685969.html

россия

коммунарка (москва)

бразилия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис проценко, коронавирус covid-19, россия, коммунарка (москва), воз, бразилия, сша