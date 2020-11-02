https://ria.ru/20201102/protsenko-1582735277.html
Проценко оценил связь группы крови со смертностью от коронавируса
Проценко оценил связь группы крови со смертностью от коронавируса
Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг связь между группой крови и летальностью от COVID-19. Об этом он написал в своем фейсбуке. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T22:45
2020-11-02T22:45
2020-11-02T22:45
денис проценко
коронавирус covid-19
россия
коммунарка (москва)
воз
бразилия
сша
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг связь между группой крови и летальностью от COVID-19. Об этом он написал в своем фейсбуке.Ранее ученые пришли к выводу, что наименьшему риску заражения коронавирусом подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа), а также, что люди со второй группой крови наиболее подвержены заражению. В свою очередь, врач-инфекционист Андрей Погорелов критически отнесся к выводу специалистов о влиянии группы крови на восприимчивость к вирусу. Число заражений коронавирусом в мире, по данным ВОЗ, превысило 45 миллионов, из них 1,18 миллиона человек скончались. Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в США — 8,8 миллиона зараженных, далее следуют Индия и Бразилия.
https://ria.ru/20201102/long-1582685969.html
россия
коммунарка (москва)
бразилия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис проценко, коронавирус covid-19, россия, коммунарка (москва), воз, бразилия, сша