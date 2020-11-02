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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201102/protesty-1582630489.html
МВД Белоруссии заявило, что среди протестующих были анархисты с камнями
МВД Белоруссии заявило, что среди протестующих были анархисты с камнями
Среди протестующих на воскресной несанкционированной акции в Минске были анархисты с камнями и газовыми баллончиками, сообщила в понедельник пресс-служба МВД... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:47
2020-11-02T13:11
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Среди протестующих на воскресной несанкционированной акции в Минске были анархисты с камнями и газовыми баллончиками, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.По данным пресс-службы, "была получена информация, что 30-40 из них находятся среди группы, двигавшейся по улице Калиновского". "Увидев сотрудников милиции на улице Карбышева, они отделились от остальных протестующих и дворами пробрались к полю возле урочища Куропаты. Дабы агрессивно настроенные молодчики не слились с толпой, не стали оттуда совершать провокации, было принято решение их "отрезать", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что "у задержанных при себе находились газовые баллончики, камни, незарегистрированная атрибутика".Ведомство отмечает, что мероприятие в Минске сопровождалось фактами активного противодействия правоохранительным органам. "Сотрудники милиции, в свою очередь, неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий, предпринимали меры по пресечению правонарушений. Так, по проспекту Независимости, а также в районе МКАД использовалось оружие со светошумовыми боеприпасами и резиновыми пулями", - говорится в сообщении.В воскресенье шествие оппозиции, приуроченное ко дню поминовения предков "Дзяды", началось от станции метро "Парк Челюскинцев" на проспекте Независимости. Возле станции метро "Московская" прошли первые задержания, в результате образовалось несколько колонн протестующих, которые продолжили движение на северо-восток города. По информации очевидцев и местных СМИ, силовики проводили задержания и пытались рассеять колонны на проспекте Независимости, улицах Волгоградской, Калиновского, Гамарника, Мирошниченко, у Минской кольцевой автодороги. Несмотря на это, части протестующих, по разным данным, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, удалось достичь урочища "Куропаты" на окраине Минска. Там они возложили цветы, установили свечи и лампадки.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201102/protesty-1582617336.html
https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html
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Кадры вчерашних протестов в Минске, где по заявлению МВД использовали самодельную бомбу
На вчерашних протестах в Минске митингующие использовали самодельную бомбу, заявляет МВД и публикует видео с акций.
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мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии заявило, что среди протестующих были анархисты с камнями

12:47 02.11.2020 (обновлено: 13:11 02.11.2020)
 
© REUTERS / StringerАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© REUTERS / Stringer
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Среди протестующих на воскресной несанкционированной акции в Минске были анархисты с камнями и газовыми баллончиками, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.

"Особое внимание оперативных работников было направлено на выявление анархистов, которые посредством мессенджеров и соцсетей договаривались в этот день оказать силовое сопротивление милиции", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram.

По данным пресс-службы, "была получена информация, что 30-40 из них находятся среди группы, двигавшейся по улице Калиновского". "Увидев сотрудников милиции на улице Карбышева, они отделились от остальных протестующих и дворами пробрались к полю возле урочища Куропаты. Дабы агрессивно настроенные молодчики не слились с толпой, не стали оттуда совершать провокации, было принято решение их "отрезать", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что "у задержанных при себе находились газовые баллончики, камни, незарегистрированная атрибутика".
Ведомство отмечает, что мероприятие в Минске сопровождалось фактами активного противодействия правоохранительным органам. "Сотрудники милиции, в свою очередь, неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий, предпринимали меры по пресечению правонарушений. Так, по проспекту Независимости, а также в районе МКАД использовалось оружие со светошумовыми боеприпасами и резиновыми пулями", - говорится в сообщении.
Кадры вчерашних протестов в Минске, где по заявлению МВД использовали самодельную бомбу - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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В воскресенье шествие оппозиции, приуроченное ко дню поминовения предков "Дзяды", началось от станции метро "Парк Челюскинцев" на проспекте Независимости. Возле станции метро "Московская" прошли первые задержания, в результате образовалось несколько колонн протестующих, которые продолжили движение на северо-восток города. По информации очевидцев и местных СМИ, силовики проводили задержания и пытались рассеять колонны на проспекте Независимости, улицах Волгоградской, Калиновского, Гамарника, Мирошниченко, у Минской кольцевой автодороги. Несмотря на это, части протестующих, по разным данным, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, удалось достичь урочища "Куропаты" на окраине Минска. Там они возложили цветы, установили свечи и лампадки.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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