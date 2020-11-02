В Минске и области задержали около 300 протестующих в воскресенье
11:40 02.11.2020 (обновлено: 11:57 02.11.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции "Дзяды" ("Деды", "Предки") в Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Около 300 протестующих задержаны 1 ноября на несанкционированных акциях в Минске и Минском районе, в отношении них составлены административные протоколы, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.
"Вчера, 1 ноября, в стране было зафиксировано 13 протестных акций. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска и Минского района задержаны около 300 человек, в их отношении составлены административные протоколы", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале МВД.
В нем также отмечается, что протестные акции в иных регионах республики "не имели существенного распространения, а количество их участников, в основном, не превышало десяти человек".
Как отметили в пресс-службе, по фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.