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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201102/protestuyuschie-1582613621.html
В Минске и области задержали около 300 протестующих в воскресенье
В Минске и области задержали около 300 протестующих в воскресенье
Около 300 протестующих задержаны 1 ноября на несанкционированных акциях в Минске и Минском районе, в отношении них составлены административные протоколы,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:40
2020-11-02T11:57
александр лукашенко
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Около 300 протестующих задержаны 1 ноября на несанкционированных акциях в Минске и Минском районе, в отношении них составлены административные протоколы, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.В нем также отмечается, что протестные акции в иных регионах республики "не имели существенного распространения, а количество их участников, в основном, не превышало десяти человек".Как отметили в пресс-службе, по фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201031/radikaly-1582481441.html
минск
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александр лукашенко, мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

В Минске и области задержали около 300 протестующих в воскресенье

11:40 02.11.2020 (обновлено: 11:57 02.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции "Дзяды" ("Деды", "Предки") в Минск
Сотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции Дзяды (Деды, Предки) в Минск - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Около 300 протестующих задержаны 1 ноября на несанкционированных акциях в Минске и Минском районе, в отношении них составлены административные протоколы, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.

"Вчера, 1 ноября, в стране было зафиксировано 13 протестных акций. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска и Минского района задержаны около 300 человек, в их отношении составлены административные протоколы", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале МВД.

В нем также отмечается, что протестные акции в иных регионах республики "не имели существенного распространения, а количество их участников, в основном, не превышало десяти человек".
Как отметили в пресс-службе, по фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМВД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
 
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