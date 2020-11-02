https://ria.ru/20201102/protestuyuschie-1582613621.html

В Минске и области задержали около 300 протестующих в воскресенье

В Минске и области задержали около 300 протестующих в воскресенье

Около 300 протестующих задержаны 1 ноября на несанкционированных акциях в Минске и Минском районе, в отношении них составлены административные протоколы,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:40

2020-11-02T11:40

2020-11-02T11:57

александр лукашенко

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Около 300 протестующих задержаны 1 ноября на несанкционированных акциях в Минске и Минском районе, в отношении них составлены административные протоколы, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.В нем также отмечается, что протестные акции в иных регионах республики "не имели существенного распространения, а количество их участников, в основном, не превышало десяти человек".Как отметили в пресс-службе, по фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201031/radikaly-1582481441.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире