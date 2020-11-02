https://ria.ru/20201102/protest-1582653146.html

В Минске началась акция протеста пенсионеров

В Минске началась акция протеста пенсионеров

Оппозиционный "марш пенсионеров" стартовал в понедельник от Красного костела на площади Независимости в центре Минска, шествие движется вдоль одноименного... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:23

2020-11-02T14:23

2020-11-02T15:08

протесты в белоруссии

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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Оппозиционный "марш пенсионеров" стартовал в понедельник от Красного костела на площади Независимости в центре Минска, шествие движется вдоль одноименного проспекта, передает корреспондент РИА Новости.Участники несанкционированного массового мероприятия направляются по проспекту Независимости через Октябрьскую площадь и площадь Победы на площадь Якуба Коласа. Визуально в нем участвуют несколько сотен человек. Перед началом шествия возле Красного костела дежурили несколько сотрудников милиции, один из них снимал участников на видеокамеру. Другой правоохранитель по мегафону несколько раз предупредил участников об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии и призвал присутствующих разойтись.Протестующие ответили на эти призывы оппозиционным лозунгом "Живет Беларусь!" и криками "Позор", "Не забудем, не простим". Многие из них несут оппозиционную символику - бело-красно-белые флаги и зонтики аналогичной расцветки.Колонна двигается медленно, часто делает остановки. Возле здания КГБ Белоруссии протестующие также остановились, несколько раз прокричали "Выпускай!" и "Свободу политзаключенным", имея в виду граждан, которые, по мнению белорусской оппозиции, заключены под стражу по политическим мотивам.К несанкционированному шествию пенсионеров постоянно присоединяются новые участники, у многих из них в руках букеты цветов. Так, возле ГУМ, который расположен рядом с Октябрьской площадью, число протестующих визуально составило около тысячи человек. Проезжающие по проспекту Независимости автомобилисты сигналят в знак солидарности с манифестантами. Значительного милицейского усиления по ходу движения колонны не видно, однако "марш пенсионеров" сопровождают несколько микроавтобусов, которые обычно используют правоохранители.В последнее время акции протестующих пенсионеров регулярно проходят в белорусской столице по понедельникам.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. В МВД Белоруссии предупреждали, что в случае угрозы жизни силовиков в отношении протестующих будет применяться боевое оружие.

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/belorussiya-1582640472.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире