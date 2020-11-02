Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201102/protest-1582653146.html
В Минске началась акция протеста пенсионеров
В Минске началась акция протеста пенсионеров
Оппозиционный "марш пенсионеров" стартовал в понедельник от Красного костела на площади Независимости в центре Минска, шествие движется вдоль одноименного... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:23
2020-11-02T15:08
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581645270_0:141:3211:1947_1400x0_80_0_0_4ec9736ac960efb01f174bd6f83aaf57.jpg
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Оппозиционный "марш пенсионеров" стартовал в понедельник от Красного костела на площади Независимости в центре Минска, шествие движется вдоль одноименного проспекта, передает корреспондент РИА Новости.Участники несанкционированного массового мероприятия направляются по проспекту Независимости через Октябрьскую площадь и площадь Победы на площадь Якуба Коласа. Визуально в нем участвуют несколько сотен человек. Перед началом шествия возле Красного костела дежурили несколько сотрудников милиции, один из них снимал участников на видеокамеру. Другой правоохранитель по мегафону несколько раз предупредил участников об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии и призвал присутствующих разойтись.Протестующие ответили на эти призывы оппозиционным лозунгом "Живет Беларусь!" и криками "Позор", "Не забудем, не простим". Многие из них несут оппозиционную символику - бело-красно-белые флаги и зонтики аналогичной расцветки.Колонна двигается медленно, часто делает остановки. Возле здания КГБ Белоруссии протестующие также остановились, несколько раз прокричали "Выпускай!" и "Свободу политзаключенным", имея в виду граждан, которые, по мнению белорусской оппозиции, заключены под стражу по политическим мотивам.К несанкционированному шествию пенсионеров постоянно присоединяются новые участники, у многих из них в руках букеты цветов. Так, возле ГУМ, который расположен рядом с Октябрьской площадью, число протестующих визуально составило около тысячи человек. Проезжающие по проспекту Независимости автомобилисты сигналят в знак солидарности с манифестантами. Значительного милицейского усиления по ходу движения колонны не видно, однако "марш пенсионеров" сопровождают несколько микроавтобусов, которые обычно используют правоохранители.В последнее время акции протестующих пенсионеров регулярно проходят в белорусской столице по понедельникам.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. В МВД Белоруссии предупреждали, что в случае угрозы жизни силовиков в отношении протестующих будет применяться боевое оружие.
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/belorussiya-1582640472.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581645270_482:0:3211:2047_1400x0_80_0_0_0001a34b47ea0e94f14955972d6862aa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Минске началась акция протеста пенсионеров

14:23 02.11.2020 (обновлено: 15:08 02.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Оппозиционный "марш пенсионеров" стартовал в понедельник от Красного костела на площади Независимости в центре Минска, шествие движется вдоль одноименного проспекта, передает корреспондент РИА Новости.
Участники несанкционированного массового мероприятия направляются по проспекту Независимости через Октябрьскую площадь и площадь Победы на площадь Якуба Коласа. Визуально в нем участвуют несколько сотен человек. Перед началом шествия возле Красного костела дежурили несколько сотрудников милиции, один из них снимал участников на видеокамеру. Другой правоохранитель по мегафону несколько раз предупредил участников об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии и призвал присутствующих разойтись.
Протестующие ответили на эти призывы оппозиционным лозунгом "Живет Беларусь!" и криками "Позор", "Не забудем, не простим". Многие из них несут оппозиционную символику - бело-красно-белые флаги и зонтики аналогичной расцветки.
Колонна двигается медленно, часто делает остановки. Возле здания КГБ Белоруссии протестующие также остановились, несколько раз прокричали "Выпускай!" и "Свободу политзаключенным", имея в виду граждан, которые, по мнению белорусской оппозиции, заключены под стражу по политическим мотивам.
К несанкционированному шествию пенсионеров постоянно присоединяются новые участники, у многих из них в руках букеты цветов. Так, возле ГУМ, который расположен рядом с Октябрьской площадью, число протестующих визуально составило около тысячи человек. Проезжающие по проспекту Независимости автомобилисты сигналят в знак солидарности с манифестантами. Значительного милицейского усиления по ходу движения колонны не видно, однако "марш пенсионеров" сопровождают несколько микроавтобусов, которые обычно используют правоохранители.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции Дзяды в Минске - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
13:29
МВД Белоруссии распознало "анархистов с камнями" на акции протеста
В последнее время акции протестующих пенсионеров регулярно проходят в белорусской столице по понедельникам.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. В МВД Белоруссии предупреждали, что в случае угрозы жизни силовиков в отношении протестующих будет применяться боевое оружие.
 
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07Глава Евросовета осудил нападения в Вене
01:05МВД Австрии пока не квалифицировало нападения в Вене как теракт
01:04МВД Австрии сообщило об одном убитом прохожем в Вене
01:03СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены
01:00СМИ: полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton
00:59МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
Лента новостейМолния