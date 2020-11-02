https://ria.ru/20201102/prosmotry-1582649661.html
Детская песня "Baby Shark" обогнала "Despacito" по просмотрам на YouTube
Детская песня "Baby Shark" обогнала "Despacito" по просмотрам на YouTube
Англоязычная версия клипа на детскую песню "Baby Shark" ("Маленькая акула") стала самым просматриваемым видео на YouTube, набрав более семи миллиардов... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:10
2020-11-02T14:10
2020-11-02T14:46
культура
луис фонси
youtube
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Англоязычная версия клипа на детскую песню "Baby Shark" ("Маленькая акула") стала самым просматриваемым видео на YouTube, набрав более семи миллиардов просмотров, свидетельствуют данные видеохостинга.По данным YouTube, число просмотров в понедельник в 13:00 мск составило 7 039 528 852. Клип "Baby Shark" перегнал прошлого лидера — видео на песню Луиса Фонси "Despacito".Создателем клипа является образовательный южнокорейский бренд Pinkfong, принадлежащий развлекательной компании SmartStudy. Видео под названием "Baby Shark Dance" было размещено в июне 2016 года.
https://ria.ru/20200629/1573613596.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луис фонси, youtube