https://ria.ru/20201102/prosmotry-1582649661.html

Детская песня "Baby Shark" обогнала "Despacito" по просмотрам на YouTube

Детская песня "Baby Shark" обогнала "Despacito" по просмотрам на YouTube

Англоязычная версия клипа на детскую песню "Baby Shark" ("Маленькая акула") стала самым просматриваемым видео на YouTube, набрав более семи миллиардов... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:10

2020-11-02T14:10

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культура

луис фонси

youtube

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Англоязычная версия клипа на детскую песню "Baby Shark" ("Маленькая акула") стала самым просматриваемым видео на YouTube, набрав более семи миллиардов просмотров, свидетельствуют данные видеохостинга.По данным YouTube, число просмотров в понедельник в 13:00 мск составило 7 039 528 852. Клип "Baby Shark" перегнал прошлого лидера — видео на песню Луиса Фонси "Despacito".Создателем клипа является образовательный южнокорейский бренд Pinkfong, принадлежащий развлекательной компании SmartStudy. Видео под названием "Baby Shark Dance" было размещено в июне 2016 года.

https://ria.ru/20200629/1573613596.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луис фонси, youtube