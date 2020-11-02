https://ria.ru/20201102/prokat-1582600256.html

"Ведьмы" лидируют в прокате России и СНГ по итогам выходных

"Ведьмы" лидируют в прокате России и СНГ по итогам выходных

Комедия в жанре фэнтези режиссера Роберта Земекиса "Ведьмы" возглавила прокат в России и СНГ со сборами в 119,5 миллиона рублей за выходные по неофициальным и... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:21

2020-11-02T10:21

2020-11-02T10:21

культура

кино и сериалы

новости культуры

энн хэтэуэй

михаил сегал

роберт земекис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581962746_144:0:944:450_1400x0_80_0_0_b2b7a926570999fb442916c5298eb3b9.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Комедия в жанре фэнтези режиссера Роберта Земекиса "Ведьмы" возглавила прокат в России и СНГ со сборами в 119,5 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.Согласно сюжету фильма, после гибели родителей мальчик переезжает жить к бабушке. Та вскоре замечает, что в их городке находятся ведьмы, которые хотят превратить ее внука в какое-нибудь животное. Поэтому женщина решает спрятаться в самом шикарном отеле Алабамы, но она не знает, что именно в этом отеле устраивает тайный шабаш самая главная ведьма. Роль главной ведьмы в картине исполнила американская актриса Энн Хэтэуэй.На втором месте в рейтинге американская комедия Тима Хилла "Дедушка нелегкого поведения", собравшая за выходные 43,9 миллиона рублей, информирует портал.Третью строчку рейтинга занял приключенческий мультфильм Томера Ешеда "Повелитель драконов". Мультфильм собрал за выходные 31,5 миллиона рублей.На четвертом месте российская комедия "Глубже!" режиссера Михаила Сегала. Сборы картины за выходные составили 14,6 миллиона рублей.Замыкает пятерку лидеров отечественный фильм ужасов "Вдова" с Викторией Потеминой со сборами 14,4 миллиона рублей за выходные.

https://ria.ru/20201029/premera--1581975718.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, энн хэтэуэй, михаил сегал, роберт земекис