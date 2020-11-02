https://ria.ru/20201102/proisshestvie-1582685640.html

"Задел за живое": отец ученицы поплатился жизнью за спор в школьном чате

"Задел за живое": отец ученицы поплатился жизнью за спор в школьном чате

Перелом костей черепа, неделя в реанимации, отчаянная, но безуспешная борьба за жизнь — в Волгограде скончался 41-летний Роман Гребенюк, жестоко избитый после... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:11

2020-11-02T17:11

2020-11-02T17:47

сбер

следственный комитет россии (ск рф)

волгоград

волжский

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582698957_0:213:3072:1941_1400x0_80_0_0_1e1916a55fda46004cae3cc6b96a2feb.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Перелом костей черепа, неделя в реанимации, отчаянная, но безуспешная борьба за жизнь — в Волгограде скончался 41-летний Роман Гребенюк, жестоко избитый после конфликта в родительском чате. По версии следствия, на него напал ранее судимый Арсен Мелконян — брат женщины, с которой в переписке поссорился Гребенюк. Мелконян уже за решеткой, однако коллеги погибшего требуют наказать всех участников трагического инцидента.Последняя сделкаНад лежащим в луже крови хорошо одетым мужчиной наклоняется человек в спортивном костюме и спокойно говорит: "Еще раз, и я тебе прямо пасть разорву". Так начинается видеоролик, записанный 23 октября на телефон одним из посетителей отделения Сбера на улице Коммунистической. Люди обступают пострадавшего — он без сознания. Женщина за кадром умоляет срочно вызвать скорую и полицию.Спустя несколько секунд сквозь толпу прорывается коренастый мужчина — это 56-летний анестезиолог-реаниматолог Ахтубинской районной больницы Иван Семериков, случайно оказавшийся поблизости. Он переворачивает избитого на спину и пытается помочь. "Дышит, — заключает врач. — Сердце работает". Через несколько минут в горбольнице № 25 пострадавшему диагностируют тяжелую черепно-мозговую травму. Дальше — реанимация.О драке в банке полиции сообщили около семи вечера. К отделению направили несколько экипажей. Оперативники быстро установили, что избитый — риелтор Роман Гребенюк, который пришел в банк, чтобы заключить очередную сделку по недвижимости между клиентами. Следом в холле появился неизвестный, несколько раз ударил его по голове и сбежал.В тот же вечер следователи МВД возбудили уголовное дело по статье 11 УК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".Смертельное оскорбление"Рома в одиночку воспитывал дочь, — рассказывает РИА Новости его коллега Андрей. — Школа, в которой она учится, сейчас работает в удаленном режиме — из-за пандемии. Днем 23 октября учитель прислал детям какой-то тест и попросил срочно скинуть ответы. Роман возмутился спешкой и написал об этом в родительском чате. Он всегда активно участвовал к жизни класса, был в родительском комитете школы, к его мнению прислушивались".Но в этот раз возмущение Романа разделили не все родители, и он вступил в спор с матерью одноклассницы дочери — некоей Анной. Вскоре к резкой беседе подключился ее муж Армен. Он предложил Роману встретиться и поговорить один на один. Их попросили прекратить выяснять отношения в школьном чате, но безрезультатно. В итоге и Романа, и Анну из диалога удалили.Каким-то образом Анна с супругом и братом, 30-летним Арсеном Мелконяном, разузнали, что на вечер 23 октября у Романа запланирована сделка в местном отделении банка. По версии следствия, именно Мелконян зашел внутрь и несколькими ударами отправил риелтора в глубокую кому.Его задержали в тот же день. Он объяснил полицейским, что Гребенюк понес заслуженное наказание за то, что оскорбил его сестру. Мелконяна выслушали и решением Центрального районного суда Волгограда отправили в СИЗО на ближайшие два месяца.У него уже имелись проблемы с законом — из-за мошенничества с так называемыми автоподставами. Летом 2018-го Волжский городской суд дал ему три года условно, хотя в деле насчитывалось целых 18 эпизодов."Ему угрожали"Роман скончался в минувшее воскресенье, так и не придя в сознание. После его смерти уголовное дело должны переквалифицировать на более тяжкую статью — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", а все материалы из МВД передать в Следственный комитет.На следующий день после гибели риелтора его друзья и коллеги собрались на месте драки и потребовали изолировать от общества не только Мелконяна, но и его сестру с мужем — как главных зачинщиков ссоры."Рома был веселым, добрым и очень порядочным человеком, — говорит его знакомая. — Мы хотим, чтобы к уголовной ответственности привлекли тех, кто спровоцировал этот конфликт, — Анну и ее мужа".Коллеги отмечают, что угрозы стали поступать Роману практически сразу после той переписки в школьном чате — в личных сообщениях. Однако он всерьез это не воспринял и в полицию не обратился. Или просто не успел из-за плотного рабочего графика.По словам представителя областного управления СК Наталии Рудник, говорить о том, что Мелконяна подстрекали к преступлению его родственники, пока рано."Как только получим материалы дела, приступим к выяснению обстоятельств, — уточнила Наталия Рудник. — Допросим всех свидетелей, родственников погибшего, других родителей, изучим переписку. Лишь после этого следователь сможет сделать какие-то выводы".Родственники Романа Гребенюка сейчас готовятся к похоронам. Если вину Мелконяна докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20190225/1551262621.html

https://ria.ru/20200901/ubiystvo-1576600280.html

волгоград

волжский

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волжский, происшествия