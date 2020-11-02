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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/prognoz-1582685291.html
Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Пик пандемии коронавируса в России придется на декабрь, ожидать спада стоит с февраля, заявил РИА Новости руководитель Центра компетенций Национальной... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:45
2020-11-02T16:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей боровков
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
коронавирусы
санкт-петербургский политехнический университет
москва
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пик пандемии коронавируса в России придется на декабрь, ожидать спада стоит с февраля, заявил РИА Новости руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Новые производственные технологии", проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Алексей Боровков.Прогноз основан на данных математического моделирования. По словам эксперта, летний пик активных больных в России пришелся на 15 июня, однако затем их число стало снижаться, и в сентябре составило 66,8% от максимального значения."Сейчас мы видим восходящую кривую заболеваемости, это типично для процесса, когда ежесуточно заболевает больше, чем выздоравливает. Сейчас это, к сожалению, характерно для многих десятков городов России, в первую очередь, больших городов. Когда была нисходящая кривая, соответственно, каждый день число выздоравливающих было больше, чем заболевших. ... Максимальный пик заболевших в России – 245 580 активных больных был 15 июня, дальше в России началось снижение, люди выздоравливали, и снижение продолжалось до 29 августа, до 163 938 больных, что составило примерно 67% от первого пика", - отметил Боровков."Дальше снова пошел монотонный рост. Например, сегодня, 2 ноября, в России 390 532 активных больных, что составляет 159% от первого июньского пика", - отметил он.В Москве, по его словам, ситуация развивается иначе: первый пик был 19 мая - 116 460 активных больных, затем их число уменьшалось, и 24 сентября было 32637 активных больных. "Сегодня, 2 ноября, в Москве 109 300 активных больных, что составляет 93,9% от майского пика", - указал он."Если брать среднюю прогнозную кривую, которая лежит между оптимистической и пессимистической кривыми, и предположить, что ситуация будет развиваться так и дальше, то Новый год мы проведем в эпидемии, но двадцатые числа февраля 2021 года заболевших будет в полтора раза меньше, чем сейчас. То есть это затухание эпидемии. При условии, конечно, что не наложатся сезонные заболевания типа гриппа и ОРВИ. Но даже по самым плохим прогнозам в середине декабря 2020 года количество активных больных начнет снижаться", - добавил эксперт.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/posledstviya-1582386097.html
https://ria.ru/20201101/symptom-1582552367.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей боровков, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, коронавирусы, санкт-петербургский политехнический университет, москва, общество

Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

16:45 02.11.2020 (обновлено: 16:54 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пик пандемии коронавируса в России придется на декабрь, ожидать спада стоит с февраля, заявил РИА Новости руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Новые производственные технологии", проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Алексей Боровков.
Прогноз основан на данных математического моделирования. По словам эксперта, летний пик активных больных в России пришелся на 15 июня, однако затем их число стало снижаться, и в сентябре составило 66,8% от максимального значения.
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"Сейчас мы видим восходящую кривую заболеваемости, это типично для процесса, когда ежесуточно заболевает больше, чем выздоравливает. Сейчас это, к сожалению, характерно для многих десятков городов России, в первую очередь, больших городов. Когда была нисходящая кривая, соответственно, каждый день число выздоравливающих было больше, чем заболевших. ... Максимальный пик заболевших в России – 245 580 активных больных был 15 июня, дальше в России началось снижение, люди выздоравливали, и снижение продолжалось до 29 августа, до 163 938 больных, что составило примерно 67% от первого пика", - отметил Боровков.
"Дальше снова пошел монотонный рост. Например, сегодня, 2 ноября, в России 390 532 активных больных, что составляет 159% от первого июньского пика", - отметил он.
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В Москве, по его словам, ситуация развивается иначе: первый пик был 19 мая - 116 460 активных больных, затем их число уменьшалось, и 24 сентября было 32637 активных больных. "Сегодня, 2 ноября, в Москве 109 300 активных больных, что составляет 93,9% от майского пика", - указал он.
"Если брать среднюю прогнозную кривую, которая лежит между оптимистической и пессимистической кривыми, и предположить, что ситуация будет развиваться так и дальше, то Новый год мы проведем в эпидемии, но двадцатые числа февраля 2021 года заболевших будет в полтора раза меньше, чем сейчас. То есть это затухание эпидемии. При условии, конечно, что не наложатся сезонные заболевания типа гриппа и ОРВИ. Но даже по самым плохим прогнозам в середине декабря 2020 года количество активных больных начнет снижаться", - добавил эксперт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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