https://ria.ru/20201102/profsoyuzy-1582619642.html

ФНПР раскритиковала новую методику расчета прожиточного минимума

ФНПР раскритиковала новую методику расчета прожиточного минимума

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что предложенная новая методика расчета прожиточного минимума (ПМ) недопустима, так... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:09

2020-11-02T12:09

2020-11-02T12:50

михаил шмаков

федерация независимых профсоюзов россии

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_70a6950f20d444f87f2d192b1e59e804.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что предложенная новая методика расчета прожиточного минимума (ПМ) недопустима, так как она исходит из доходов населения, а не расходов.По его словам, такой способ расчета ПМ исходит из "виртуальных цифр"."Самое главное — от чего мы в этой методике будем отталкиваться. От необходимых расходов или от виртуальных доходов, все эти виртуальные цифры, медианная зарплата, средняя зарплата — это все то, что счетно получается по-разному", — добавил Шмаков.Ранее комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума и порекомендовал депутатам принять его в первом чтении.Согласно документу, величина прожиточного минимума должна определяться не как стоимость условной потребительской корзины, а как 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. Это соотношение предложили пересматривать как минимум раз в пять лет.При этом величина ПМ на очередной год не может быть ниже его размера в текущем.МРОТ на новый год также предложили считать по медианной зарплате за год предыдущий. Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной зарплаты установили на уровне 42 процентов. Таким образом, с 1 января 2021 года МРОТ может составить 12 792 рубля в месяц. Замглавы Минтруда Андрей Пудов заявил, что нынешний подход тормозит повышение прожиточного минимума, поскольку стоимость продуктов растет медленнее инфляции. Отказ от потребительской корзины при подсчете, как заверили в ведомстве, поднимет размер и МРОТ, и ПМ, потому что показатель медианной зарплаты растет уже быстрее инфляции.

https://ria.ru/20201028/mrot-1581979283.html

https://ria.ru/20200925/bednost-1577795611.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, госдума рф, общество