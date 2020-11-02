Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201102/profsoyuzy-1582619642.html
ФНПР раскритиковала новую методику расчета прожиточного минимума
ФНПР раскритиковала новую методику расчета прожиточного минимума
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что предложенная новая методика расчета прожиточного минимума (ПМ) недопустима, так... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:09
2020-11-02T12:50
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_70a6950f20d444f87f2d192b1e59e804.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что предложенная новая методика расчета прожиточного минимума (ПМ) недопустима, так как она исходит из доходов населения, а не расходов.По его словам, такой способ расчета ПМ исходит из "виртуальных цифр"."Самое главное — от чего мы в этой методике будем отталкиваться. От необходимых расходов или от виртуальных доходов, все эти виртуальные цифры, медианная зарплата, средняя зарплата — это все то, что счетно получается по-разному", — добавил Шмаков.Ранее комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума и порекомендовал депутатам принять его в первом чтении.Согласно документу, величина прожиточного минимума должна определяться не как стоимость условной потребительской корзины, а как 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. Это соотношение предложили пересматривать как минимум раз в пять лет.При этом величина ПМ на очередной год не может быть ниже его размера в текущем.МРОТ на новый год также предложили считать по медианной зарплате за год предыдущий. Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной зарплаты установили на уровне 42 процентов. Таким образом, с 1 января 2021 года МРОТ может составить 12 792 рубля в месяц. Замглавы Минтруда Андрей Пудов заявил, что нынешний подход тормозит повышение прожиточного минимума, поскольку стоимость продуктов растет медленнее инфляции. Отказ от потребительской корзины при подсчете, как заверили в ведомстве, поднимет размер и МРОТ, и ПМ, потому что показатель медианной зарплаты растет уже быстрее инфляции.
https://ria.ru/20201028/mrot-1581979283.html
https://ria.ru/20200925/bednost-1577795611.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8b145087ff006e54f3b11e9abf087c52.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, госдума рф, общество

ФНПР раскритиковала новую методику расчета прожиточного минимума

12:09 02.11.2020 (обновлено: 12:50 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что предложенная новая методика расчета прожиточного минимума (ПМ) недопустима, так как она исходит из доходов населения, а не расходов.

"Сейчас начались игры с тем, что давайте изменим методику определения прожиточного минимума. И если старый прожиточный минимум по плохой методике, которую мы много критиковали, все-таки тем не менее отталкивался от расходов, необходимых гражданину, сейчас предлагается считать прожиточный минимум от доходов гражданина", — сказал Шмаков на форуме "Сообщество".

По его словам, такой способ расчета ПМ исходит из "виртуальных цифр".
"Самое главное — от чего мы в этой методике будем отталкиваться. От необходимых расходов или от виртуальных доходов, все эти виртуальные цифры, медианная зарплата, средняя зарплата — это все то, что счетно получается по-разному", — добавил Шмаков.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 18:35
В Минтруде назвали преимущество новой методики расчета МРОТ
Ранее комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума и порекомендовал депутатам принять его в первом чтении.
Согласно документу, величина прожиточного минимума должна определяться не как стоимость условной потребительской корзины, а как 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. Это соотношение предложили пересматривать как минимум раз в пять лет.
При этом величина ПМ на очередной год не может быть ниже его размера в текущем.
МРОТ на новый год также предложили считать по медианной зарплате за год предыдущий. Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной зарплаты установили на уровне 42 процентов. Таким образом, с 1 января 2021 года МРОТ может составить 12 792 рубля в месяц.
Замглавы Минтруда Андрей Пудов заявил, что нынешний подход тормозит повышение прожиточного минимума, поскольку стоимость продуктов растет медленнее инфляции. Отказ от потребительской корзины при подсчете, как заверили в ведомстве, поднимет размер и МРОТ, и ПМ, потому что показатель медианной зарплаты растет уже быстрее инфляции.
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 21:04
В СПЧ уверены, что новый расчет МРОТ поможет в борьбе с бедностью
 
Михаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииГосдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07Глава Евросовета осудил нападения в Вене
01:05МВД Австрии пока не квалифицировало нападения в Вене как теракт
01:04МВД Австрии сообщило об одном убитом прохожем в Вене
01:03СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены
01:00СМИ: полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton
00:59МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
Лента новостейМолния