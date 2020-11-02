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Песков назвал приоритет российских властей
Песков назвал приоритет российских властей
Безусловным приоритетом в работе руководства нашей страны является минимизация негативных последствий мирового рынка, спровоцированных беспрецедентной... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:19
2020-11-02T12:59
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Безусловным приоритетом в работе руководства нашей страны является минимизация негативных последствий мирового рынка, спровоцированных беспрецедентной пандемией, и борьба с низкими доходами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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россия, дмитрий песков, политика

Песков назвал приоритет российских властей

12:19 02.11.2020 (обновлено: 12:59 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Безусловным приоритетом в работе руководства нашей страны является минимизация негативных последствий мирового рынка, спровоцированных беспрецедентной пандемией, и борьба с низкими доходами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Со стороны правительства - это минимизация этих негативных последствий и продолжение планомерной работы по сокращению количества людей с недостаточно высокими доходами", - отметил он.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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РоссияДмитрий ПесковПолитика
 
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