https://ria.ru/20201102/prioritet-1582621847.html
Песков назвал приоритет российских властей
Песков назвал приоритет российских властей
Безусловным приоритетом в работе руководства нашей страны является минимизация негативных последствий мирового рынка, спровоцированных беспрецедентной... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:19
2020-11-02T12:19
2020-11-02T12:59
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Безусловным приоритетом в работе руководства нашей страны является минимизация негативных последствий мирового рынка, спровоцированных беспрецедентной пандемией, и борьба с низкими доходами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20201026/obyazatelstva-1581621212.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, политика