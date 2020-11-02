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Сбившая полицейского в Челябинске девушка получила полтора года колонии
Сбившая полицейского в Челябинске девушка получила полтора года колонии
Тракторозаводский районный суд Челябинска приговорил к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении девушку, которая задавила полицейского-мотоциклиста,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:11
2020-11-02T13:15
челябинск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Тракторозаводский районный суд Челябинска приговорил к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении девушку, которая задавила полицейского-мотоциклиста, сообщает в понедельник прокуратура региона.ДТП произошло 12 августа 2020 года. Девятнадцатилетняя девушка на Hyundai Solaris в Челябинске врезалась в мотоцикл, на котором ехал инспектор ДПС. Полицейский от полученных травм скончался на месте ДТП. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека."Виновной назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на два года шесть месяцев", - говорится в сообщении.Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденной 2,4 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда, уточняет прокуратура.
https://ria.ru/20201027/dtp-1581811775.html
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челябинск, происшествия

Сбившая полицейского в Челябинске девушка получила полтора года колонии

13:11 02.11.2020 (обновлено: 13:15 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Тракторозаводский районный суд Челябинска приговорил к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении девушку, которая задавила полицейского-мотоциклиста, сообщает в понедельник прокуратура региона.
ДТП произошло 12 августа 2020 года. Девятнадцатилетняя девушка на Hyundai Solaris в Челябинске врезалась в мотоцикл, на котором ехал инспектор ДПС. Полицейский от полученных травм скончался на месте ДТП. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
"Виновной назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на два года шесть месяцев", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденной 2,4 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда, уточняет прокуратура.
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