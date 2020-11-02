https://ria.ru/20201102/prigovor-1582636305.html

Сбившая полицейского в Челябинске девушка получила полтора года колонии

Сбившая полицейского в Челябинске девушка получила полтора года колонии

Тракторозаводский районный суд Челябинска приговорил к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении девушку, которая задавила полицейского-мотоциклиста,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:11

2020-11-02T13:11

2020-11-02T13:15

челябинск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/69943/27/699432726_0:176:3001:1864_1400x0_80_0_0_ca6e467b3ed8fdf4f4e0d41f41b62e46.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Тракторозаводский районный суд Челябинска приговорил к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении девушку, которая задавила полицейского-мотоциклиста, сообщает в понедельник прокуратура региона.ДТП произошло 12 августа 2020 года. Девятнадцатилетняя девушка на Hyundai Solaris в Челябинске врезалась в мотоцикл, на котором ехал инспектор ДПС. Полицейский от полученных травм скончался на месте ДТП. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека."Виновной назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на два года шесть месяцев", - говорится в сообщении.Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденной 2,4 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда, уточняет прокуратура.

https://ria.ru/20201027/dtp-1581811775.html

челябинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинск, происшествия